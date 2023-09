Londyn Rezygnująca z mandatu posłanki Nadine Dorries ostro atakuje Rishiego Sunaka

Posłanka z ramienia Partii Konserwatywnej i była minister kultury Nadine Dorries zrezygnowała z pełnienia swojego mandatu w Izbie Gmin. Odchodząc toryska ostro skrytykowała premiera Rishiego Sunaka i jego politykę. Co było powodem jej decyzji?

Nadine Dorries po raz pierwszy ogłosiła zamiar opuszczenia brytyjskiego parlamentu dwa i pół miesiąca temu, w dniu 9 czerwca 2023 roku. Złożenie mandatu okręgu Mid Bedfordshire miało być odpowiedzią na fakt, iż nie otrzymała obiecanego parostwa w Izbie Lordów. Decyzję w tej sprawie podjął premier Rishi Sunak. W liście dotyczącym jej rezygnacji, opublikowanym na łamach tabloidu „The Daily Mail,” nie szczędziła przykrych słów szefowi obecnego rządu.

Czytamy w nim, iż Rishi Sunak porzucił „podstawowe zasady konserwatyzmu”. „Nie dysponujecie mandatem politycznym od obywateli, a rząd dryfuje bez celu. Zmarnowaliście dobrą wolę narodu. Po co?” – jak pisze. Obrazowo nazywa obecne władze w UK „parlamentem zombie”.

„Historia nie osądzi cię łaskawie”

Co więcej, Dorries oskarża Sunaka o narażenie jej osobistego bezpieczeństwa poprzez „wszczęcie przeciwko niej publicznej kampanii”, która nastawiła przeciwko niej opinię publiczną. Posłanka Partii Konserwatywnej ujawniła, że w zeszłym tygodniu policja odwiedziła jej dom, ostrzegając o zagrożeniu dla jej bezpieczeństwa.

„Historia nie osądzi cię łaskawie” – ponuro podsumowuje sytuacją Rishiego Sunaka odchodząca posłanka.

Kim jest Nadine Dorries?

Ministerstwo Skarbu potwierdziło, że zostało powiadomione o zamiarze ustąpienia Nadine Dorries. Okręg Mid Bedfordshire jest przez nią reprezentowany nieprzerwanie od maja 2005 roku. W 2012 roku wzięła udział w telewizyjnym show „I’m a Celebrity, Get Me Out of Here”, co spowodowało zawieszenie jej w prawach parlamentarzystki torysów. Pełniła funkcję ministra zdrowia, a w 2021 roku została powołana do gabinetu, kiedy Boris Johnson mianował ją ministrem kultury.

Jej odejście z Izby Gmin będzie oznaczało kolejne wybory uzupełniające. Przypomnijmy, niedawno Partia Konserwatywna poniosła dwie bolesne porażki w wyborach uzupełniających do Izby Gmin. Torysi stracili dwa okręgi, Somerton and Frome w południowo-zachodniej Anglii oraz Selby and Ainsty w hrabstwie North Yorkshire.

Czy tak samo będzie w przypadku Mid Bedfordshire? W 2019 Dorries wygrała większo ścią nad kandydatem Partii Pracy. Kolejne wybory uzupełniające i kampania będą z pewnością cięższe, ale tradycyjnie okręg ten popiera torysów.

