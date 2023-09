Styl życia Brytyjczycy są przyklejeni do swoich telefonów. Jak często korzystają z nich w skali miesiąca?

Najnowsze badanie pokazuje, że Brytyjczycy są całkowicie uzależnieni od swoich telefonów. Ile godzin w miesiącu Wyspiarze są przyklejeni do ekranów swoich smartfonów i jak dużo wysyłają w tym czasie wiadomości tekstowych i e-maili? Poniższe liczby mogą Was zaskoczyć.

Uzależnienie od telefonów w wydaniu brytyjskim

Z badania przeprowadzonego przez Vodafone na próbie 2000 dorosłych mieszkańców Wielkiej Brytanii wynika, że wpatrują się oni w swój telefon średnio 30 godzin w ciągu miesiąca. W tym czasie wykonują także średnio 152 telefony i wysyłają 262 wiadomości tekstowe. Poza tym Wyspiarze wymieniają z wykorzystaniem telefonu średnio 149 e-maili.

Wyspiarze najczęściej kontaktują się z rodziną i bliskimi poprzez aplikację WhatsApp – 58 proc., ale wykonują także sporo połączeń telefonicznych – 48 proc. Z kolei 28 proc. użytkowników smartfonów wciąż polega na SMS-ach. Jeśli chodzi o powód nawiązania kontaktu, to aż 45 proc. na pierwszym miejscu wymienia potrzebę „zameldowania się, żeby się przywitać”. 30 proc. ankietowanych stwierdziło, że potrzebuje zaktualizować swoim bliskim, co się u nich dzieje, a 28 proc. – umówić się na spotkanie. Rozmowy za pomocą smartfona ankietowani najczęściej prowadzą w godzinach 18:00–19:00.

Jak często mieszkańcy UK zmieniają telefony?

Ciekawą kwestią jest także to, jak często na Wyspach zmieniamy telefony. Z wcześniejszej ankiety wynika, że typowy Brytyjczyk będzie posiadał w ciągu całego swojego życia 18 telefonów komórkowych, wymieniając swoje urządzenie średnio co cztery lata. Jedno urządzenie zabieramy średnio na 225 obiadów/kolacji, w podróże o łącznej długości 20 000 km, a także wykorzystujemy do przeprowadzenia 2237 rozmów na WhatsAppie i do obejrzenia video, filmów i seriali przez 749 godzin.

