Kryzys w UK Rekordowa ilość osób stara się o azyl w UK

Najnowsze dane Home Office pokazują, że liczba osób oczekujących na wydanie decyzji w sprawie wniosku o azyl w Wielkiej Brytanii wzrosła do rekordowego poziomu, jak podaje serwis informacyjny BBC.

Na decyzję w sprawie przyznania statusu uchodźcy w UK na koniec czerwca 2023 czekało ponad 175 tys. osób. Oznacza to, że liczba takich ludzi wzrosła aż o 44%, w porównaniu z analogicznym okresem w roku ubiegłym. Przypomnijmy, jeszcze w grudniu 2022 Rishi Sunak określając główne cele obecnego rządu, mówił o nadrobieniu zaległości w tym względzie. Czy jednak to się może udać? Czy jest to w ogóle możliwe, czy była to po prostu obietnica bez możliwości jej pokrycia?

Urzędnicy Home Office od tego czasu rozpatrywali średnio 2061 spraw miesięcznie. Na tzw. backlog składa się dokładnie 67 870 wniosków o azyl. Aby udało się zrealizować cel postawiony przez premiera z ramienia Partii Konserwatywnej, Home Office musiałoby pięciokrotnie (!!!) zwiększyć tempo pracy i osiągnąć skuteczność na poziomie 11 311 spraw miesięcznie.

W jakiej sytuacja znajduje się Home Office?

Dodajmy również, że dotychczasowe zaległości dotyczą wniosków o azyl złożonych jeszcze przed czerwcem 2022 roku. Jak podają dziennikarze BBC, złożono 78 768 wniosków o azyl w odniesieniu do 97 390 osób. Oznacza to wzrost o prawie jedną piątą w ciągu roku i jest najwyższą liczbę od dwóch dekad.

Liczba wniosków wycofywanych – zarówno przez same osoby ubiegające się o azyl, jak i przez urzędników – gwałtownie wzrosła z 4044 przypadków w zeszłym roku aż do 15 244. Z kolei ilość pozytywnych decyzji sięgnęła 1 438 471, co stanowi wzrost o 28% w porównaniu z 1 125 155 w roku poprzedzającym czerwiec 2022.

Ile rząd wydaje na zapewnienie azylu?

Wydatki rządowe na zapewnianie azylu w Wielkiej Brytanii osobom, którym prawnie to przysługuje, niemal się podwoiły – z 2,12 miliarda funtów w latach 2021–2022 do 3,97 miliarda funtów w latach 2022–23

Przypomnijmy, osoba ubiegająca się o azyl to osoba, która ucieka ze swojego kraju, udaje się do innego kraju i ubiega się o prawo do ochrony międzynarodowej i pobytu w tym kraju. W Wielkiej Brytanii osoby ubiegające się o azyl nie mogą pracować i muszą polegać na wsparciu państwa. Władze zapewniają im schronienie, ale azylanci nie mogą wybierać sobie miejsca, gdzie mieszkają na Wyspach.

