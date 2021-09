Powrót do Polski: Prawo do brytyjskich zasiłków i emerytury w przypadku wyprowadzki z UK

Fot. Getty

Wracasz do Polski i zastanawiasz się, czy nadal będą Ci przysługiwać zasiłki lub emerytura z UK? Przedstawiamy rządowe wytyczne dotyczące możliwości pobierania i aplikowania o brytyjskie świadczenia poza granicą UK. Zobacz, co Ci przysługuje po powrocie do Polski.

Na oficjalnej rządowej stronie znaleźć można wytyczne, dotyczące zasad ubiegania się o brytyjskie świadczenia w przypadku przeprowadzki do innego kraju. Niektóre zasiłki można pobierać i wnioskować o nie, będąc za granicą tymczasowo lub na stałe, lub też mając już zaplanowaną przeprowadzkę - np. do Polski.

W razie wyjazdu z UK, w pierwszej kolejności należy poinformować o zmianie adresu odpowiednie instytucje, takie jak lokalne Jobcentre Plus lub biuro, które ma Ci wpłacać zasiłek, gdy będziesz za granicą. Trzeba też poinformować HMRC.

Czy można wnioskować o brytyjskie świadczenia będąc poza granicą UK?

Jeśli zamierzasz (lub już mieszkasz) w kraju członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) lub w kraju, który podpisał z Wielką Brytanią specjalną umowę, to możesz ubiegać się brytyjskie zasiłki, a także o świadczenia oferowane w kraju, do którego się przeprowadzasz (w którym mieszkasz). Polska jest krajem członkowskim EOG.

Warunkiem koniecznym uzyskania benefitów jest zaświadczenie o opłaconym w UK National Insurance.

Jakie brytyjskie świadczenia przysługują za granicą?

Jeśli spełnia się szczegółowe warunki - które różnią się w zależności od świadczenia - można ubiegać się poniższe zasiłki:

Jobseeker’s Allowance

Maternity Allowance

Child Benefit

tax credits

Guardian’s Allowance

Zasiłki z tytułu choroby lub urazu

Zasiłki z tytułu niepełnosprawności (jednak prawo do nich zależy od konkretnego przypadku oraz od tego, do jakiego kraju wyjeżdżasz i na jak długo)

Winter Fuel Payments

Zasiłki związane ze śmiercią bliskiej osoby

Co ważne, w przypadku każdego ze wskazanych zasiłków, trzeba spełnić określone szczegółowe kryteria, by móc skorzystać z brytyjskich benefitów poza UK. Więcej informacji na ten temat znajdziesz na brytyjskich stronach rządowych: https://www.gov.uk/claim-benefits-abroad.

Kiedy dopuszczasz się oszusta?

Na stronie rządowej czytamy o następujących sytuacjach, w których zachodzi oszustwo:

nie powiedziałeś urzędowi, który wypłaca Ci świadczenia, że ​​wyjeżdżasz za granicę, nawet jeśli jest to tylko krótka wizyta

celowo nie zgłaszasz zmiany swojej sytuacji podczas pobytu za granicą, takiej jak zakup nieruchomości, praca lub ubieganie się o emeryturę lub zasiłek z innego kraju

kłamiesz w celu uzyskania świadczeń, np. ubiegasz się o emeryturę lub rentę osoby zmarłej za granicą.

Prawo do brytyjskich zasiłków po Brexicie

Pamiętać, że w związku z Brexitem obecnie do prawo do brytyjskich zasiłków mają ci obywatele UE/EOG (w tym Polski), którzy posiadają settled lub pre-settled status, lub czekają na decyzję Home Office. Jeśli przegapiłeś termin na złożenie wniosku o status, wciąż możesz aplikować. Szczegóły znajdzie w naszym artykule: "SETTLED STATUS: HMRC wzywa Polaków w UK do aplikowania pomimo upływu terminu. Dlaczego warto i jak to zrobić?".

Państwowa emerytura

Obywatele UE, EOG oraz Szwajcarii, którzy otrzymują brytyjską emeryturę państwową, mogą pobierać należne świadczenia za granicą. Mieszkając poza UK można ubiegać się o brytyjską emeryturę państwową - pod warunkiem, że wcześniej zapłaciło się wystarczającą ilość składek na National Insurance w Wielkiej Brytanii.