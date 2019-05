Wracasz do Polski? Oto lista 14 najważniejszych spraw do załatwienia przed wyprowadzką

Dokumenty - skompletuj wszystkie dotychczasowe świadectwa lub zaświadczenia od dyrekcji ze wszystkich lat i ze wszystkich szkół do jakich uczęszczało Twoje dziecko w UK. Jeśli Twoje dziecko chodziło też dodatkowo do polskiej szkoły (np. weekendowo), to pamiętaj o świadectwach z każdej ukończonej przez dziecko klasy. Dokumenty te są ważne, ponieważ poświadczają oceny uzyskane przez Twoje dziecko oraz są dowodem na to, że spełniło ono obowiązek szkolny. Świadectwa i zaświadczenia pozwolą też zakwalifikować dziecko do odpowiedniej klasy w Polsce.