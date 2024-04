Londyn To lotnisko w UK jest jednym z najbardziej stresujących w Europie

Dla wielu podróż samolotem jest stresująca nie tylko z uwagi na to, że muszą się wzbić na wysokość ok. 10 000 metrów ponad ziemię, ale też z uwagi na przejście wszystkich wymaganych procedur na lotnisku. I konieczność poradzenia sobie najczęściej z ogromną liczbą ludzi, którzy, stłoczeni na małej przestrzeni, potrzebują zrobić to samo. Najnowszy ranking pokazuje, gdzie doświadczenie związane z dostaniem się na samolot jest w Europie najcięższe i gdzie jest ono najbardziej bolesne w samym UK.

Heathrow jest najbardziej stresującym lotniskiem w Wielkiej Brytanii

Najnowszy ranking przygotowany przez StressFreeCarRental.com pokazuje, że Heathrow jest pierwszym w Wielkiej Brytanii i trzecim najbardziej stresującym lotniskiem w Europie. Przed stołecznym lotniskiem uplasowały się tylko lotnisko Charles De Gaulle w Paryżu i lotnisko Schiphol w Holandii. W pierwszej dziesiątce portów lotniczych, gdzie doświadczenie pasażerów podróżujących samolotem jest najbardziej przykre, znalazły się też lotniska w Rzymie, Atenach, Madrycie, Lizbonie, Dublinie, Berlinie i Zagrzebiu.

Jeśli chodzi o lotnisko Heathrow, które w 2023 r. obsłużyło ponad 79 mln pasażerów, to jego mankamentem jest relatywnie spora odległość od centrum miasta (17 mil) i… jego wielkość. Przy czterech terminalach tłok na lotnisku jest czasami ogromny, a kolejki na przykład do kontroli paszportowej czy kontroli bezpieczeństwa – gigantyczne. „Zawsze, gdy podróżuję z Heathrow, jest duże opóźnienie. Jeśli nie kontrola paszportu, to kontrola bezpieczeństwa albo opóźnienie w odbiorze bagażu. Jeśli ma się szczęście, że w ogóle nie zgubili ci bagażu. To naprawdę czarny punkt na mapie Londynu i całego kraju” – czytamy w jednym z komentarzy w internecie na temat lotniska Heathrow.

Duże lotniska zawsze borykają się z dużymi problemami

Słowa krytyki pod adresem Heathrow są zapewne uzasadnione, ale trzeba też mieć na uwadze, że wszystkie większe lotniska borykają się z podobnymi problemami. Na przykład jeśli chodzi o wskaźnik opóźnień w zakresie odlotów, to Heathrow notuje 1,8 na 5, natomiast największe lotnisko we Francji, im. Charles’a de Gaulle’a, ma ten wskaźnik na poziomie 2,3 na 5. Z kolei wskaźnik opóźnień lotów na lotnisku Schiphol w Amsterdamie wynosi 2,4 na 5. Dodajmy przy tym, że oba te lotniska obsłużyły w zeszłym roku mniej pasażerów niż lotnisko w Londynie. Lotnisko paryskie obsłużyło ok. 67,5 mln pasażerów, a lotnisko w Amsterdamie – ok. 62 mln pasażerów.

