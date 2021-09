SETTLED STATUS: HMRC wzywa Polaków w UK do aplikowania pomimo upływu terminu. Dlaczego warto i jak to zrobić?

HMRC wzywa Polaków na Wyspach do aplikowania o settled status - by wypłaty świadczeń nie zostały wstrzymane.

Fot. HM Revenue & Customs

HMRC apeluje do polskiej społeczności w Wielkiej Brytanii o składanie wniosków o settled status – pomimo upływu terminu. Dlaczego warto aplikować po 30 czerwca 2021 roku i jak to zrobić? Przeczytaj wskazówki HMRC dla Polaków mieszkających w UK oraz członków ich rodzin.

Termin składania wniosków o settled status minął 30 czerwca 2021 roku. Brytyjskie władze ogłosiły jednak, że wszelkie wnioski obywateli UE, EOG i Szwajcarii, złożone po tym terminie, zostaną rozpatrzone pomimo spóźnienia.

Do uzyskania settled lub pre-settled status uprawnieni są obywatele UE, EOG i Szwajcarii, którzy zamieszkali w UK nie później niż 31 grudnia 2020 roku. O settled status mogą też ubiegać się członkowie rodzin osób uprawnionych do statusu zasiedlenia w UK. W zależności od długości udokumentowanego pobytu na Wyspach, Home Office może przyznać albo pre-settled status, albo settled status (w tym drugim przypadku wymagana długość pobytu na Wyspach to co najmniej 5 lat).

HMRC wzywa Polaków w UK do aplikowania settled status po terminie

HMRC gorąco zachęca wszystkich Polaków w UK, którzy zamieszkali w Zjednoczonym Królestwie przed końcem 2020 roku, a którzy jeszcze nie złożyli wniosku o settled status, do aplikowania - pomimo upływu terminu 30 czerwca 2021. Wszystkie wnioski zostaną rozpatrzone indywidualnie.

W przesłanym do nas komunikacie, skierowanym do polskiej społeczności na Wyspach, HMRC wyjaśnia, dlaczego warto aplikować o settled status:

HM Revenue and Customs (HMRC) wzywa obywateli Polski, którzy zamieszkali w Wielkiej Brytanii do 31 grudnia 2020 r., oraz członków ich rodzin, (którzy nie mają jeszcze innej formy ważnego brytyjskiego statusu imigracyjnego w Wielkiej Brytanii) do złożenia wniosku w ramach unijnego programu osiedleńczego EU Settlement Scheme (EUSS) jak najszybciej, pod adresem http://www.gov.uk/eusettlementscheme. O status EUSS należy się ubiegać, aby zapewnić sobie możliwość pracy, korzystania z usług publicznych oraz by zagwarantować sobie, że wszelkie otrzymywane dotąd benefity, w tym wypłaty świadczeń z HMRC, np. Child Benefit czy tax credits, nie zostaną wstrzymane. Ostateczny termin składania wniosków dla obywateli UE, EOG i Szwajcarii, którzy zamieszkali w Wielkiej Brytanii do 31 grudnia 2020 r., upłynął 30 czerwca 2021 r. Mimo że termin ten już minął, możliwe jest złożenie spóźnionego wniosku do Home Office, gdy istnieją uzasadnione podstawy do przekroczenia ostatecznego terminu.

Settled status dla członków rodziny

HMRC wyjaśnia, że członkowie rodzin osób, które już posiadają settled status, mogą przyjechać do Wielkiej Brytanii w dowolnym czasie i również ubiegać się o status osoby osiedlonej w UK:

Nie wyznaczono ostatecznego terminu, w którym uprawnieni członkowie rodziny mogą dołączyć do kogoś, kto ma już status w ramach EUSS w Wielkiej Brytanii. Mogą oni przyjechać do Wielkiej Brytanii w dowolnym momencie, ale muszą złożyć wniosek o EUSS w ciągu 90 dni od przybycia.

Jak aplikować o settled status po 30 czerwca 2021?

Jak przypomina HMRC, w maju brytyjskie władze wysłały listy do mieszkających w UK obywateli UE, EOG i Szwajcarii, udzielając praktycznych porad, jak aplikować o settled status. W sierpniu tego roku, czyli już po upływie terminu na składanie wniosków, wysłano kolejne listy, do osób, które nadal nie aplikowały. W listach zawarto informacje na temat tego, jak aplikować o settled status po 30 czerwca 2021.

HMRC zapewnia, że rząd UK wciąż stara się na różne sposoby dotrzeć z informacjami i poradami do osób, które nie złożyły wniosków, a być może potrzebują pomocy:

Rząd Wielkiej Brytanii nadal wykorzystuje wszystkie odpowiednie kanały, aby zachęcić osoby, które mogą kwalifikować się do EUSS, do złożenia wniosku i zabezpieczenia statusu, do którego są uprawnione. Każdego dnia tysiącom osób przyznawany jest status imigracyjny w Wielkiej Brytanii, dzięki niezwykłemu sukcesowi programu EUSS. Do 30 czerwca 2021 r. wpłynęło ponad 6 mln wniosków w ramach EUSS, w tym ponad milion wniosków od obywateli polskich. Uprawnieni obywatele UE, EOG i Szwajcarii oraz członkowie ich rodzin proszeni są o odwiedzenie strony www.gov.uk/eusettlementscheme w celu złożenia wniosku. Szczegółowe informacje na temat organizacji zapewniających wsparcie wnioskodawcom znajdującym się w trudnej sytuacji można znaleźć na stronie: www.gov.uk/help-eu-settlement-scheme. Wnioskodawcy, którzy nie czują się pewnie w korzystaniu z komputera lub urządzenia mobilnego, lub nie mają dostępu do internetu, powinni skontaktować się z Assisted Digital, aby uzyskać pomoc w złożeniu wniosku online, pod numerem 03333 445 675.

Przydatne adresy stron internetowych:

więcej informacji na temat EUSS można znaleźć pod adresem: www.gov.uk/eusettlementscheme

więcej informacji na temat składania wniosków o settled status po terminie 30 czerwca 2021 można znaleźć pod adresem: https://homeofficemedia.blog.gov.uk/2020/07/02/media-factsheet-eu-settlement-scheme/

więcej informacji na temat tymczasowej ochrony osób, które z opóźnieniem złożyły wniosek w ramach EUSS, można znaleźć pod adresem: www.gov.uk/government/news/temporary-protection-for-more-applicants-to-the-settlement-scheme