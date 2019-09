Zasiłki i emerytury dla obywateli UE w przypadku twardego Brexitu

Podczas gdy w Wielkiej Brytanii toczy się zażarta dyskusja o prawo do przyznawania benefitów imigrantom, okazuje się, że tylko 250 spośród 7188 oszustw na tle świadczeń społecznych, popularnie nazywanych...

Niewiele osób wie, że dziadkom i członkom rodziny, którzy zajmują się dziećmi przysługuje dodatek z tytułu Adult Specified Childcare Credit. W UK korzysta z niego zaledwie 10%!

Nowy członek rodziny to wielka radość, ale też nowe obowiązki. Pierwszym z nich jest obowiązek zarejestrowania dziecka w stosownym urzędzie.

Dziadkowie i babcie, którzy opiekują się w Wielkiej Brytanii wnukami, są uprawnieni do pobierania dodatku do emerytury w wysokości 250 funtów rocznie. Jedynie 10 000 osób na Wyspach go otrzymuje, gdyż...