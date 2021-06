Czym jest Universal Credit, ile wynosi i kto może go otrzymać? ZOBACZ najważniejsze informacje o brytyjskim zasiłku powszechnym

Zobacz, co to jest UC i jak się ma do innych świadczeń.

Fot. Getty

Universal Credit to zasiłek, który możesz otrzymać, jeśli pracujesz i masz niskie dochody lub jeśli nie masz pracy. W tym artykule dowiesz się, czym jest Universal Credit, co go odróżnia od innych świadczeń i kto może go otrzymać, a także ile standardowo wynosi wysokość zasiłku UC.

Universal Credit to zasiłek na pokrycie kosztów utrzymania. Jest wypłacany co miesiąc (lub dwa razy w miesiącu dla określonej grupy beneficjentów w Szkocji). UC jest zasiłkiem, który mogą otrzymać zarówno osoby pozostające bez pracy, jak i pracujące. Warunkiem przyznania benefitu jest albo bycie osobą bezrobotną, albo posiadanie niskich dochodów. Należy pamiętać, że szczegółowe zasady dotyczące Universal Credit mogą różnić się między poszczególnymi częściami Zjednoczonego Królestwa - Anglią, Walią, Szkocją i Irlandią Północną.

Poniżej przedstawiamy podstawowe informacje, dostępne na oficjalnych rządowych strona internetowych, na temat UC, warunków, które uprawniają do jego otrzymania oraz relacji do innych świadczeń.

CZYTAJ TEŻ: Brytyjka wyłudziła 740 tys. funtów. Przekonała znajomą, by udawała jej zmarłego ojca

Czym jest UC i jak się ma do innych świadczeń?

Obecnie Universal Credit zastępuje niektóre benefity i ulgi podatkowe, takie jak:

Child Tax Credit

Housing Benefit

Income Support

zależny od dochodów Jobseeker’s Allowance (JSA)

zależny od dochodów Employment and Support Allowance (ESA)

Working Tax Credit

>> WSZYSTKO, CO MUSISZ WIEDZIEĆ O UNIVERSAL CREDIT. POBIERZ!<<

Universal Credit jest stosunkowo niedawno utworzonym zasiłkiem i jest wprowadzany etapami w całej Wielkiej Brytanii jako zastępstwo za niektóre wcześniejsze świadczenia. Jak czytamy na oficjalnej stronie rządowej, jeśli pobierałeś dotąd inne brytyjskie świadczenia socjalne, nie musisz nic robić, dopóki nie zostaniesz powiadomiony przez Departament Pracy i Emerytur (DWP) o przejściu na Universal Credit lub jeśli Twoja sytuacja życiowa uległa zmianie (np. znalazłeś/zmieniłeś pracę, przeprowadziłeś się itp.).

ZOBACZ KONIECZNIE: Polce niesprawiedliwie odmówiono zasiłku Universal Credit - gdy złożyła odwołanie, usłyszała, że jej sprawa „nie jest priorytetem”

Ile wynosi zasiłek Universal Credit?

Na wysokość zasiłku Universal Credit składa się standardowe świadczenie oraz dodatki, które mogą przysługiwać w zależności od konkretnych okoliczności życiowych osoby wnioskującej. Przykładowo, możesz być uprawiony do dodatków, jeśli:

masz dzieci

Twoja niepełnosprawność lub stan zdrowia uniemożliwia Ci podjęcie/kontynuowanie pracy

potrzebujesz pomocy w opłaceniu czynszu.

Co miesiąc oceniane jest, czy nadal kwalifikujesz się do każdego z dodatków, więc wysokość zasiłku UC może się zmieniać z miesiąca na miesiąc. Ponadto, należy poinformować DWP o każdej zmianie sytuacji życiowej - by uniknąć popełnienia oszustwa zasiłkowego.

>>POBIERZ DARMOWY PORADNIK DOT. UNIVERSAL CREDIT<<

Ile wynosi standardowe świadczenie UC? Według aktualnych stawek zamieszczonych na stronach rządowych, wysokość Universal Credit jest obecnie następująca:

dla osoby samotnej poniżej 25. roku życia: £344

dla osoby samotnej, która ma 25 lat lub więcej: £411,51

dla pary, gdy oboje partnerzy mają mniej niż 25 lat: £490,60 (dla obojga)

dla pary, gdy co najmniej jeden partner ma 25 lat lub więcej: £596,58 (dla obojga).

Wysokość dodatków do Universal Credit:

pierwsze dziecko: £282,50 (jeśli ur. przed 6 kwietnia 2017 r.) lub £237,08 (jeśli ur. 6 kwietnia 2017 r. lub później)

drugie dziecko i inne kwalifikujące się dzieci: £237,08 na dziecko

niepełnosprawne lub ciężko niepełnosprawne dziecko: £128,89 lub £402,41

pokrycie kosztów opieki nad dzieckiem: do 85 proc. kosztów (max. £646,35 przy jednym dziecku i £1108,04 przy co najmniej dwójce dzieci).

Kto może ubiegać się UC?

Możesz ubiegać się o brytyjski zasiłek Universal Credit, jeśli:

masz niskie dochody lub nie masz pracy

masz 18 lat lub więcej (istnieją wyjątki w przedziale wiekowym 16-17 lat)

nie przekroczyłeś wieku emerytalnego (lub Twój partner nie przekroczył)

Ty i Twój partner macie wspólnie nie więcej niż £ 16 000 oszczędności

mieszkasz w Wielkiej Brytanii.

POLECANE: Jak się zalogować na swoje konto internetowe Universal Credit? Jakie świadczenia zastępuje zasiłek powszechny?