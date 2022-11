Który miesiąc jest dobry na przechodzenie na polską emeryturę?

Kiedy nabieramy prawa do brytyjskiej emerytury i na jaką jej wysokość możemy liczyć w tym roku?

Co mówią Polacy mieszkający na Wyspach o polskiej emeryturze?

Wpływ na naszą polską emeryturę ma nie tylko kwota zgromadzonego kapitału na koncie ZUS, ale także miesiąc, w którym zdecydujemy się zostać emerytami. Kiedy zatem najlepiej przejść na polską emeryturę, aby było to dla nas najbardziej opłacalne?

Polacy mieszkający i pracujący na Wyspach nabierają prawa do pobierania brytyjskiej emerytury, jednak wielu z nich ma też często za sobą wiele lat przepracowanych w Polsce i, co ważne, ma też prawo do polskiej emerytury.

Kiedy najlepiej przejść na polską emeryturę?

Zainteresowanie tematem polskiej emerytury i najbardziej opłacalnego terminu przejścia na nią jest duże wśród Polaków mieszkających na Wyspach. Świadczą o tym między innymi dyskusje na grupach tematycznych w mediach społecznościowych.

Jeden z użytkowników takiej grupy zapytał wprost, jakie miesiące są najbardziej korzystne do przejścia na polską emeryturę. W komentarzach inni użytkownicy sugerują, że najlepszymi miesiącami na to są lipiec, sierpień, a najmniej korzystny jest okres od stycznia do końca czerwca.

Wszystko zależy od roku

Według portalu Bankier.pl najkorzystniejszym zbliżającym się terminem będzie luty 2023. Wynika to z tego, że osoby, które zdecydują się wtedy na przejście na emeryturę „będą mieć wyliczane miesięczne świadczenie według danych z tablicy dalszego trwania życia”.

Okazuje się, że wysokość tego wskaźnika – publikowanego każdego roku przez GUS – jest korzystna do końca marca 2023, gdyż „uwzględnia nadmiarowe zgony z pandemii”.

Oznacza to, że przeciętna długość życia Polaków zmniejszyła się i jest ona mianownikiem przy wyliczaniu tego, jak wysokie będzie miesięczne świadczenie. Stanowi to różnicę w porównaniu z ostatnimi latami, gdyż zgromadzony i zwaloryzowany kapitał dzielony jest przez mniejszą liczbę miesięcy.

Warto jednak zaznaczyć, że nie da się teraz przewidzieć długości życia w roku przyszłym, przez co nie da się ustalić z wyprzedzeniem wysokości wskaźnika.

Waloryzacja należy do drugiego czynnika, który przemawia za tym, że korzystnym terminem przejścia na emeryturę będzie luty 2023. Nasz kapitał zgromadzony w ZUS jest zgodny z aktualną inflacją, dlatego też w marcu możemy spodziewać się waloryzacji emerytur na poziomie 14-15 proc.

Warto również zwrócić uwagę na argumenty podane przez innych użytkowników grupy na Facebooku, na której rozgorzała dyskusja dotycząca terminu przejścia na emeryturę. Część osób zauważa, że czekanie na właściwy termin i tak jest mniej opłacalne niż wcześniejsze pobieranie emerytury nawet z odrobinę mniejszym przelicznikiem, gdyż wtedy jesteśmy do przodu o parę miesięcy wypłat.

„Najlepiej składać w miesiącu od kiedy należy się emerytura, żadne waloryzacjd nie zrekompensują miesięcznych wypłat, które stracisz składając wniosek później, policz, ile miesięcznie będziesz miał emerytury, ile stracisz za każdy miesiąc” – napisał jeden z użytkowników.

Emerytura w Wielkiej Brytanii

Brytyjska emerytura z kolei różni się od emerytury polskiej tym, że emerytura w UK może pochodzić z trzech różnych źródeł – od państwa (emerytura państwowa - State Pension), z oszczędności własnych (emerytura prywatna - Personal Pension), a także z własnych oszczędności, do których dołożył się pracodawca (emerytura firmowa - Workplace Pension).

Prawo do brytyjskiej emerytury nabywamy przez osiągnięcie wieku emerytalnego, który obecnie wynosi 66 lat dla kobiet i mężczyzn, jednak ma docelowo osiągnąć 68 ze względu na pogarszającą się sytuację demograficzną w Wielkiej Brytanii.

Ponadto prawo do emerytury w UK nabywamy także po osiągnięciu pewnego stażu pracy, którym jest 10 lat (sumarycznie). Wtedy zyskujemy prawo do wypłat częściowej emerytury, a pełnej State Pension dopiero po przepracowaniu 35 lat.

Wysokość emerytury w UK

Wysokość emerytury State Pension wynosi 168,60 funta tygodniowo (jest to New State Pension) albo 129,20 funta (jest to Basic State Pension). Z kolei emerytura prywatna – Personal Pension zależna jest od naszych indywidualnych dochodów, wysokości składek społecznych i indywidualnych planów emerytalnych. W przypadku Wrokplace Pension, jest ona także zależna dochodu, od jakiego składki były odprowadzane. Warunkiem otrzymania państwowej emerytury w Wielkiej Brytanii jest także regularne opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne, dlatego nie wolno tego zaniedbywać.

