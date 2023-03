Oto sześć głównych zmian w brytyjskich emeryturach, które wejdą w życie w przyszłym miesiącu

Z kolei wszyscy ci, którzy pobierają New State Pension otrzymają wzrost emerytury z 185,15 funta do 203,85 funta tygodniowo.

Pełna emerytura państwowa Basic State Pension wzrośnie w kwietniu tego roku ze 141,85 funta do 156,20 funta tygodniowo, a New State Pension wzrośnie z 185,15 funta do 203,85 funta tygodniowo. Sprawdź wszystkie kwietniowe podwyżki świadczeń dla emerytów.

Kwiecień to często czas zmian w naszej sytuacji finansowej. Wraz z rozpoczęciem nowego roku podatkowego w Wielkiej Brytanii często zmienia się kwota pieniędzy, które otrzymujemy w ramach świadczeń. Dotyczy to również emerytur państwowych, na których polegają miliony emerytów w całej Wielkiej Brytanii. Dla wielu jest to podstawowe źródło utrzymania.





Zmiany w emeryturach

Ponieważ koszty życia w kryzysie nadal obciążają nasze wydatki, co sprawia, że ​​życie jest obecnie dość trudne, ważne jest, aby korzystać ze wszystkich świadczeń, do którym mamy prawo. W przyszłym miesiącu, w kwietniu, nadchodzą zmiany dla osób otrzymujących emerytury państwowe.

Rząd odblokowuje triple lock

Pierwszą kluczową zmianą, na którą powinni zwrócić uwagę mieszkańcy Wysp, jest powrót tzw. triple lock, czyli gwarancji emerytalnych stosowanych do ustalania wysokości corocznej podwyżki emerytury państwowej (State Pension).

Przypomnijmy, że brytyjska emerytura państwowa rośnie każdego roku w kwietniu, a podwyżka ustalana jest na podstawie trzech czynników: wartości inflacji mierzonej wskaźnikiem Consumer Prices Index (CPI), średniej podwyżki płac, i 2,5 proc. Zgodnie z zasadami gwarancji triple lock, coroczna podwyżka State Pension nie może być niższa, niż wartość najwyższego ze wskazanych trzech czynników. W najgorszym wypadku, oznacza to, że podwyżka emerytury państwowej w UK nie może być niższa niż 2,5 proc. rocznie.

Mechanizm został tymczasowo zawieszony w zeszłym roku z powodu wypaczonych danych o zarobkach w wyniku Covid-19, co oznacza, że ​​rząd Wielkiej Brytanii uznał przewidywany ośmioprocentowy wzrost za nieosiągalny. Miało to jednak być tylko tymczasowe, a triple lock powróci od kwietnia 2023 r.

Emeryci i renciści mogą spodziewać się wzrostu emerytur o 10,1 proc., zgodnie z wartością inflacji CPI z września 2022 r. Triple lock zapewnia coroczny wzrost emerytury państwowej o najwyższą z wartości: 2,5 proc., inflację lub średnie zarobki.

New State Pension

Drugą zmianą, wynikającą z powrotu tzw. triple lock, jest podwyżka New State Pension. Pełna emerytura państwowa wynosi obecnie 185,15 funta tygodniowo, ale wzrośnie od kwietnia do 203,85 funta.

Do jej otrzymania kwalifikują się kobiety urodzone 6 kwietnia 1953 r. lub później albo mężczyźni urodzeni 6 kwietnia 1951 r. lub później. Aby otrzymać New State Pension, potrzeba zazwyczaj 10 kwalifikujących się lat składkowych, które wzrastają do 35 lat w przypadku tych którzy chcą zabezpieczyć pełną sumę. Niektórzy mogą otrzymać mniej niż pełna New State Pension, jeśli zostali zakontraktowani przed 6 kwietnia 2016 r.

Basic State Pension

Kolejną zmianą, na którą należy zwrócić uwagę, jest podwyższenie Basic State Pension – emerytury starszego systemu. Pełna Basic State Pension wzrośnie od kwietnia ze 141,85 funta do 156,20 funta tygodniowo dla uprawnionych osób.

Kwalifikują się do niej osoby, które przeszły na emeryturę przed 6 kwietnia 2016 r., potwierdził rząd. Aby otrzymać pełną Basic State Pension, od osób fizycznych zwykle wymaga się około 30 kwalifikujących się lat składkowych.

Married Woman’s Pension

Czwarta zmiana dotyczy emerytury Married Woman’s Pension – rodzaju podstawowej emerytury państwowej. W starym systemie kobiety mogą otrzymywać płatności ze składek na ubezpieczenie społeczne współmałżonka lub partnera cywilnego. Suma jest warta 60 procent podstawowej stawki emerytury państwowej, a Ministerstwo ds. Pracy i Emerytur potwierdziło, że wzrośnie ona z 85,00 funtów do 93,60 funta tygodniowo.

Emerytura dla osób powyżej 80. roku życia

Ponadto kolejna zmiana dotyczy emerytur państwowych dla osób, które mają 80 lat lub więcej. Nie można otrzymać tej emerytury, jeśli osiągnęło się wiek emerytalny 6 kwietnia 2016 r. lub później, ale dla osób starszych może być ona szczególnie przydatna.

Kwalifikowalność nie jest oparta na wniesionych składkach na ubezpieczenie społeczne. Emerytura dla osób powyżej 80. roku życia jest przeznaczona dla tych, którzy otrzymują Basic State Pension w wysokości obecnie mniejszej niż 85 funtów tygodniowo lub w ogóle jej nie otrzymują. Stawka ma wzrosnąć z 85 funtów tygodniowo do 93,60 funtów tygodniowo w nadchodzącym roku podatkowym.

Dodatkowa emerytura państwowa

Ostatnia ważna zmiana, która ma zostać wprowadzona w przyszłym miesiącu, dotyczy dodatkowej emerytury państwowej (Additional State Pension). Obecnie nie ma ustalonej kwoty na tę sumę, ale zwykle zależy ona od tego, jak długo dana osoba opłacała składkę na ubezpieczenie społeczne, od jej zarobków oraz od tego, czy miała dodatkowe 'zewnętrzne' zlecenia.

Jednak maksymalna kwota, jaką ludzie mogą otrzymać, zmieni się od kwietnia 2023 r. i wzrośnie z 185,90 funta do 204,68 funta tygodniowo dla kwalifikujących się osób.

