Książę Harry i Meghan Markle zostali wyrzuceni z Frogmore Cottage. „Nakaz eksmisji” otrzymali kilka dni po premierze autobiografii „Spare”

Książę Harry i Meghan Markle nie będą już mieli w Wielkiej Brytanii miejsca, które mogliby nazywać „domem”. Założenie Sussexów, że będą wracać do Londynu jak do swojego „drugiego domu” legły właśnie w gruzach, gdy król Karol III nakazał im opuszczenie rezydencji Frogmore Cottage.

Frogmore Cottage był prezentem od królowej Elżbiety II

Położoną przy zamku Windsor rezydencję Frogmore Cottage przekazała księciu Harry'emu i Meghan Markle królowa Elżbieta II. Nastąpiło to w 2018 roku, w ramach prezentu ślubnego, natomiast Sussexowie przenieśli się do niej dopiero na wiosnę 2019 roku. Okoliczności zamieszkania Harry'ego i Meghan we Frogmore Cottage już wówczas wiązały się z pewnymi problemami. Przede wszystkim Sussexowie mocno narazili się opinii publicznej po informacji, że renowacja Frogmore Cottage kosztowała podatników aż £2,4 mln! Z drugiej strony wiadomo było, że Sussexowie nie dogadywali się zbytnio z księżną Kate i księciem Williamem, z którymi, wraz z trójką ich dzieci, mieszkali przez jakiś czas w Pałacu Kensington. „Królowa zgodziła się na utworzenie nowego gospodarstwa domowego dla księżnej i księcia Sussex, po ich ślubie w maju ubiegłego roku. (…) Gospodarstwo domowe, które powstanie przy wsparciu Królowej i Księcia Walii, zostanie utworzone wiosną” - głosił wówczas oficjalny komunikat biura prasowego Pałacu Kensington.





Harry i Meghan niedługo cieszyli się swoją rezydencją na terenie przyległym do zamku Windsor

Książę Harry i Meghan Markle nie na długo zostali we Frogmore Cottage, ponieważ już w styczniu 2020 roku para ogłosiła, że rezygnuje z pełnienia obowiązków członków rodziny królewskiej i wyprowadza się z Wielkiej Brytanii. Po wyjeździe do Stanów Zjednoczonych i zawarciu lukratywnego kontraktu z Netflixem, Sussexowie oddali £2,4 mln przeznaczonych na renowację posiadłości. Jednocześnie jednak para zawarła z Pałacem Buckingham porozumieniem, na mocy którego mogła zatrzymać rezydencję, by mieć gdzie wracać podczas podróży do Wielkiej Brytanii. Teraz jednak ustalenia te przestały obowiązywać.

Autobiografia „Spare” przelała falę goryczy – król Karol nakazał synowi opuszczenie rezydencji

Po wzmożonych atakach na rodzinę królewską, jakie w miesiącach zimowych miały miejsce ze strony księcia Harry'ego i Meghan Markle, król Karol III nie wytrzymał i nakazał swojemu synowi i synowej opuszczenie rezydencji Frogmore Cottage. O tym, że Sussexowie zostali poproszeni o „opuszczenie” domu w pobliżu zamku Windsor poinformował ich rzecznik, a polecenie to mieli otrzymać kilka dni po premierze autobiografii księcia Harry'ego „Spare”. Z nieoficjalnych informacji wynika, że król Karol III doszedł do punktu krytycznego, gdy Harry zaatakował w swoich wspomnieniach królową Kamilę. W sposób szczególny króla miały dotknąć oskarżenia pod adresem Kamili, że to ona współpracuje po cichu z mediami i jest źródłem nieustannych przecieków do prasy na temat życia wewnątrz Pałacu Buckingham.

Dziennik „The Sun” poinformował też, że rezydencja Frogmore Cottage miała już zostać zaoferowana na nową siedzibę księciu Andrzejowi – uwikłanemu w ciągu ostatnich lat w liczne skandale obyczajowe, młodszemu bratu monarchy, który obecnie mieszka w znacznie większej posiadłości na terenie tzw. Wielkiego Parku w Windsorze. Jakiś czas temu media donosiły, że księcia Andrzeja nie będzie stać na dalsze rezydowanie w Royal Lodge z uwagi na plany obcięcia mu przez króla dotacji w wysokości £250 000 rocznie.









Król Karol III „robi porządki” w rodzinie przed koronacją?

Eksperci sugerują, że obcięcie dotacji księciu Andrzejowi, co de facto wiąże się dla niego z koniecznością wyprowadzenia się z luksusowej rezydencji Royal Lodge, a także nakazanie księciu Harry'emu i Meghan Markle opuszczenia Frogmore Cottage, mogą być związane z „porządkowaniem” trudnych spraw przed koronacją, która będzie miała miejsce z początkiem maja.

Według źródeł dziennika „The Daily Mirror”, oskarżenia księcia Harry'ego zawarte w autobiografii „Spare” miały spowodować nieodwracalne szkody w relacjach księcia z Karolem III i bratem księciem Williamem. - To była kropla, która przelała czarę goryczy. Harry doskonale zdawał sobie sprawę, że Kamila będzie dla jego ojca czerwoną linią, a mimo to przekroczył ją z rażącym lekceważeniem. Król bez wątpienia wie, że [jego syn] przekroczył granicę – był to ostateczny akt braku szacunku – powiedział anonimowo informator dziennika.

Brytyjskie media podają także, że Harry'emu i Meghan nie została zaproponowana żadna alternatywna rezydencja na terenie Wielkiej Brytanii, w której mogliby się zatrzymywać podczas swoich pobytów na Wyspach. Wiadomo natomiast, że Sussexowie organizują obecnie transport pozostałych we Frogmore Cottage rzeczy do domu w Montecito w Kalifornii. - To z pewnością wyznacza kres pobytu Harry'ego i Meghan w Wielkiej Brytanii - mówi informator „The Sun”.

