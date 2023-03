Oto wszystkie płatności pomocowe z tytułu wysokich kosztów utrzymania dostępne w marcu 2023

Wciąż mamy do czynienia z kryzysem związanym z wysokimi kosztami utrzymania w Wielkiej Brytanii, a inflacja sprawia, że wiele osób musi wprowadzać poważne ograniczenia w podstawowych zakupach. Na jaką pomoc finansową ze strony rządu możemy liczyć w tym miesiącu?

Pomimo pewnych wczesnych oznak, że inflacja może spadać, Office for National Statistics nadal ustala jej wartość za styczeń na ponad 8 proc. W związku z tym wiele gospodarstw domowych będzie zastanawiać się nad tym, jakiej pomocy rządowej mogą się spodziewać w marcu 2023 r. Kilka programów rządowych uruchomionych w lutym zakończyło się wraz z końcem lutego, dlatego też warto wiedzieć, na jaką pomoc finansową możemy liczyć w marcu.





Cold Weather Payment

Zima wprawdzie dobiega powoli końca, jednak z prognoz Met Office wynika, że mrozy nie odpuszczą tak szybko, a marzec będzie miesiącem, w którym temperatury będą utrzymywać się poniżej średniej. Dodatek Cold Weather Payment w wysokości 25 funtów tygodniowo przyznawany jest przez Ministerstwo Pracy i Emerytur (DWP) pomiędzy 1 listopada a 31 marca, gdy średnia temperatura powietrza nie przekracza 0 st. C przez 7 dni z rzędu. Z dodatku nie mogą jednak skorzystać wszyscy mieszkańcy UK, tylko ci, którzy znajdują się w trudnej sytuacji finansowej i którzy w związku z tym mogliby mieć problem z dogrzaniem mieszkania. O Cold Weather Payment mogą zatem wnioskować osoby, które otrzymują jedno z poniższych świadczeń:

- Pension Credit

- Income Support

- Income-based Jobseeker’s Allowance

- Income-related Employment and Support Allowance

- Universal Credit

- Support for Mortgage Interest.

Pod uwagę mogą być brane także inne okoliczności, na przykład to, czy mieszkają z nami małe dzieci. Jeśli kwalifikujemy się do Cold Weather Payment, płatność powinna zostać dokonana automatycznie. Więcej informacji można znaleźć na stronie gov.uk dotyczącej Cold Weather Payment.

Energy Bills Support Scheme

Dla wielu osób wzrost cen energii były głównym czynnikiem w kryzysie kosztów utrzymania pogarszającym ich sytuację finansową. Program wsparcia w kwestii rachunków za energię (Energy Bills Support Scheme) został wprowadzony, aby pomóc gospodarstwom domowym i odciążyć je finansowo.

W ramach programu gospodarstwa domowe powinny otrzymać 67 funtów w grudniu 2022 roku, a także w styczniu i w lutym 2023. Ostatnią z tych płatności otrzymają w marcu tego roku.

Do wsparcia kwalifikują się wszystkie gospodarstwa domowe posiadające przyłącze elektryczne do domu w Anglii, Szkocji i Walii. Pomoc finansowa udzielana jest w formie rabatu do rachunków za energię lub zwrotu pieniędzy na konto bankowe.

Jeśli korzystamy z licznika przedpłatowego, zostanie ona zaksięgowana bezpośrednio na inteligentnym liczniku przedpłatowym lub otrzymamy vouchery do zrealizowania SMS-em, e-mailem lub pocztą, jeśli korzystamy z licznika tradycyjnego. Możemy również otrzymać automatyczny kredyt, gdy doładujemy konto w zwykłym punkcie doładowania.

Warm Home Discount Scheme

Warm Home Discount Schemezapewnia wsparcie tym gospodarstwom domowym, które mogą mieć trudności z opłaceniem rachunków za energię elektryczną i gaz w sezonie zimowym. Dla uprawnionych do pomocy osób dostępna jest jednorazowa zniżka w wysokości 150 funtów do rachunków za energię, którą należy zastosować do końca miesiąca. W Anglii i Walii kwalifikujemy się do niej, jeśli:

- pobieramy Guarantee Credit w ramach Pension Credit

- mamy niskie dochody przy wysokich kosztach energii.

W Szkocji musimy również spełnić kryteria danego dostawcy energii.

Chociaż Warm Home Discount Scheme dotyczy rachunków za energię elektryczną, strona Gov.uk stwierdza: „Możesz zamiast tego uzyskać zniżkę do rachunku za gaz, jeśli twój dostawca zapewnia zarówno gaz, jak i energię elektryczną i kwalifikujesz się do wsparcia. Skontaktuj się ze swoim dostawcą, aby się dowiedzieć więcej”.

Pierwsza płatność w 2023 roku w ramach Cost of Living Payment

Na początku lutego ogłoszono, że ponad 8 milionów rodzin będzie nadal otrzymywać płatności z tytułu kosztów utrzymania (Cost of Living Payment) o wartości 900 funtów. Pierwsza z tych płatności, 301 funtów ma zostać wypłacona „wiosną 2023 r.” – co oznacza, że ​​możne być wypłacona w marcu i, jeśli jesteśmy do niej uprawnieni, otrzymamy ją automatycznie.

