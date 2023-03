Wyprzedaż biletów w Ryanairze. Już za 13 funtów loty do Hiszpanii, Portugalii, Danii i nie tylko

Za niecałe 13 funtów polecimy do Parma de Mallorca, Kopenhagi, Porto czy Dublina.

Ryanair ogłasza wyprzedaż biletów z Wielkiej Brytanii do Hiszpanii, Portugalii i nie tylko.

Irlandzkie linie lotnicze ogłosiły dużą wyprzedaż biletów. Michael O’Leary wprawdzie zarzekał się, że podróżni nie powinni spodziewać się już gigantycznych obniżek cen, ale tym razem najwyraźniej zrobił wyjątek...

Michael O’Leary przestrzegał niedawno podróżnych, że mamy do czynienia z końcem taniego latania po Europie i powinniśmy się liczyć z podwyżką cen biletów w tym roku. Na zainteresowanie i wzrost rezerwacji Ryanair wprawdzie nie może narzekać, nawet w czasie kryzysu, jednak tak naprawdę wciąż kusi tanimi biletami. Promocje nie zaczynają się już wprawdzie od 9,99 funta, ale za 13 funtów możemy polecieć do Hiszpanii, Portugalii i paru innych popularnych miejsc.





Promocja biletów w Ryanairze

Oprócz Hiszpanii i Portugalii, możemy polecieć również do Danii, czy Irlandii nie wydając zbyt dużo ze swojego budżetu. Irlandzkie linie lotnicze obniżyły ceny biletów w jedną stronę z lotniska Liverpool-John Lennon na loty za 12,99 funta. Jest to pierwsza brytyjska linia lotnicza, która oferuje zniżki w 2023 roku w związku z kryzysem kosztów utrzymania. Dzięki promocji możemy podróżować do Porto, Madrytu, Kopenhagi i Dublina za mniej niż 25 funtów w obie strony.

Bilety nie tylko na wakacje 2023

Przewiduje się, że miliony ludzi będą chciały w tym roku wylecieć za granicę po latach zakłóceń spowodowanych pandemią Covid-19, ale nadal będą sprawdzać tanie oferty rezerwując długo oczekiwaną podróż. Przed kwietniowymi świętami wielkanocnymi i majowymi świętami podróżni mogą znaleźć tanie bilety w Ryanairze.

Najniższe ceny obowiązują w nadchodzących terminach w marcu 2023 roku do pięciu różnych destynacji z lotniska Liverpool-John Lennon. Uzyskanie najlepszej ceny zależy od wybrania właściwej daty, ponieważ w weekendy ceny mogą rosnąć wraz z popytem.

Tanie bilety na marzec

Najtańsze oferty w Ryanairze zaczynają się od lotów do Kopenhagi od 12,99 funta lub z mniej niż 24 funty za bilet powrotny. Bilety w cenie 12,99 funta można znaleźć w Liverpoolu na 7, 14, 18 i 21 marca, ale zainteresowani tanimi ofertami podróżni powinni unikać weekendu 4 – 5 marca, ponieważ cena wzrośnie wtedy do 28,89 funta w jedną stronę. Loty w obie strony w powyższych terminach za 12,99 funta można znaleźć przez cały marzec, a loty w obie strony z Kopenhagi już za 11,63 funta.

Loty do Parma de Mallorca w Hiszpanii również kosztują 12,99 funta na terminy pod koniec marca, co stanowi duży kontrast z biletami w jedną stronę za 387 funta pod koniec maja. Podróżni mogą zapłacić tę cenę za loty z lotniska im. Johna Lennona w dniach 26, 27 i 28 marca, a loty powrotne z Majorki kosztują około 20 funtów za sztukę, co daje całkowity koszt do 32,99 funtów.

Portugalskie miasto Porto jest również objęte najnowszymi obniżkami cen w Ryanairze, a bilety w jedną stronę zaczynają się od 14,99 funta za sztukę. Są one dostępne w tej cenie od 27 marca, a loty w obie strony kosztują od 19 funtów za sztukę. Inne kierunki z obniżonymi cenami biletów z Liverpoolu to Dublina zaczynają się od 15,13 funta w jedną stronę i do Madrytu od 19,99 funta w jedną stronę.

Ryanair zaczął również obniżać ceny na nadchodzące trzy majowe święta państwowe, kiedy można znaleźć loty od 29,99 funta w czasie, gdy ceny na pewno wzrosną z powodu rosnącego popytu. Jednak nie ma w tym przypadku lotów z lotniska w Liverpoolu, najbliższe to Manchester lub Birmingham.

Rozkład lotów Ryanaira na lato 2023 z Liverpoolu

Ryanair ogłosił nowy rozkład lotów z Liverpoolu na lato 2023, z 31 trasami, w tym z 4 nowymi słonecznymi destynacjami, takimi jak Ibiza, Madryt i Rzym. Ponadto irlandzkie linie poinformowały również o zwiększonej częstotliwości lotów na 7 najpopularniejszych trasach do Liverpoolu. Za sprawą rekordowego harmonogramu lotów, Ryanair umieści w swojej bazie na lotnisku w Liverpoolu jeden nowy samolot (łącznie będą 4) w sezonie letnim. Będzie to kolejna inwestycja o wartości 100 mln USD i będzie to związane z ponad 30 nowymi wysoko płatnymi miejscami pracy dla pilotów i personelu pokładowego.

