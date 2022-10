Ostrzeżenie Ryanaira dla mieszkańców Wysp odnośnie lotów w przyszłym tygodniu

Ryanair ostrzegł pasażerów, którzy mają zaplanowane loty w przyszłym tygodniu, że strona internetowa i aplikacja będą w trakcie konserwacji, co oznacza, że podróżni nie będą mogli wtedy odprawić się online. Dla przezornych podajemy także zasady dotyczące bagażu, jakie obowiązują u taniego przewoźnika.

Irlandzkie linie lotnicze są jednymi z najbardziej restrykcyjnych w kwestii odpraw pasażerów przed lotem. Każdy, kto tego nie zrobi, musi zapłacić 55 funtów za odprawę przed wejściem na pokład. Dlatego też osoby, które mają zaplanowane loty w przyszłym tygodniu, powinny szczególnie zwrócić uwagę na ostrzeżenie Ryanaira i odprawić się wcześniej.

Kłopoty z odprawą w Ryanairze

W przyszłym tygodniu w związku z planowanymi pracami konserwacyjnymi strona internetowa i aplikacja Ryanaira będzie tymczasowo niedostępna, dlatego tani przewoźnik apeluje do podróżnych, aby o odprawę zadbali wcześniej, dzięki czemu unikną kar finansowych.

Ryanair poinformował: „Z powodu planowanych prac konserwacyjnych strona internetowa/aplikacja Ryanair będzie tymczasowo niedostępna od godziny 20:00 w środę, 19 października do godziny 5:00 rano w czwartek, 20 października. Klienci, którzy planują lot w tym 9-godzinnym okresie, powinni dokonać odprawy online przed godziną 18:00 w środę, 19 października”.

UPDATE: Planned Maintenance pic.twitter.com/5DlOV5ZX5Q

Ryanair twierdzi na swojej stronie internetowej, że odprawa na loty jest bezpłatna, przy czym pasażerom Flexi Plus przysługuje na to 60 dni, a wszystkim pozostałym 24 godziny przed lotem.

Wysoka opłata za odprawę na lotnisku

Niektóre osoby, które nie odprawiły się online ze względu na niedziałającą stronę, musiały zapłacić wysoką odprawę na lotnisku w wysokości 55 funtów. Jedna z pasażerek napisała na Twitterze: „Wczoraj spędziłam godziny próbując uzyskać dostęp do obsługi klienta, ponieważ nie mogłam odprawić się online i nie mogłam się połączyć. Dzisiaj musiałam zapłacić 55 funtów za odprawę na lotnisku, mimo wyjaśnienia sytuacji. Jestem bardzo zawiedziona”.

Ktoś inny napisał: „Obciążyliście mnie 55 funtami (550 MAD) za odprawę wczoraj na lotnisku w Marakeszu (ponieważ wasza aplikacja nie działała)”.

Kara za brak karty pokładowej

Warto upewnić się także, że wydrukowaliśmy kartę pokładową lub mamy ją w telefonie – w przeciwnym razie zostanie nam naliczona grzywna w wysokości 20 funtów. W przypadku niektórych miejsc docelowych, jak Turcja, Maroko, czy Kefalonia w Grecji, musimy wydrukować kartę pokładową, gdyż nie są akceptowane karty na urządzeniach mobilnych.

Limity dotyczące bagażu podręcznego

Ryanair ma także surowe zasady dotyczące limitów bagażu podręcznego. Za sprawą zmiany przepisów kilka lat temu pasażerowie nie mogą już bezpłatnie wnosić do kabiny małej walizki.

Osoby podróżujące irlandzkimi liniami mogą bezpłatnie zabrać na pokład tylko małą torbę osobistą o wymiarach maksymalnie 23cm x 20cm x 40cm. Aby móc zabrać walizkę do kabiny, pasażerowie muszą wykupić pierwszeństwo wejścia na pokład.

Płacąc od 8 do 32 funtów mogą umieścić w kabinie małą osobistą torbę wraz z walizką o wymiarach 55 cm x 40 cm x 20 cm.

Poza tym bagaż podręczny nie może ważyć więcej niż 10 kg i możliwość wniesienia go na pokład nie jest wcale gwarantowana, gdyż zależy od tego, ilu pasażerów wykupi pierwszeństwo wejścia na pokład. W przeciwnym wypadku, nasz bagaż podręczny zostanie umieszczony w ładowni samolotu.

Podróż z dzieckiem

Jeśli podróżujemy Ryanairem z dzieckiem, możemy również bezpłatnie zabrać do luku bagażowego dwa elementy „wyposażenia” niemowlęcego, jak wózek spacerowy lub łóżeczko turystyczne. A także torbę do 5 kg o wymiarach 20cm x 35 cm x 40 cm do kabiny.

Opłaty za nadbagaż w Ryanairze

Jeśli nasz bagaż przekracza dozwolony limit wagowy, musimy spodziewać się obciążenia na lotnisku opłatą w wysokości 11 funtów za każdy nadprogramowy kilogram.

Jak możemy przeczytać na stronie Ryanaira: "Każdy pasażer może wykupić do 3 sztuk bagażu rejestrowanego do 20 kg. Pasażer może również dodać do 3 kg nadbagażu do 20 kg bagażu rejestrowanego. (...) Dodanie 20 kg bagażu rejestrowanego kosztuje od 20,99 EUR/GBP do 59,99 EUR/GBP, zależnie od trasy oraz wybranych terminów podróży. Cena nadbagażu wynosi 9 EUR/GBP za każdy dodany kilogram, jeśli został zakupiony przez Internet podczas odprawy na 2 godziny przed wylotem.

Inne zasady odprawy obejmują sprzęty bagaż wyjątkowy, typu:

- rowery – w cenie od 60 do 75 funtów w jedną stronę,

- instrumenty muzyczne – w cenie od 50 do 65 funtów w jedną stronę,

- sprzęt sportowy – w cenie od 35 do 40 funtów.

Ryanair po raz pierwszy zmienił zasady dotyczące bagażu w styczniu 2018 roku, usuwając opcję darmowej walizki. Później zmienił je ponownie w sierpniu 2018 roku pobierając opłatę za 10-kilogramowe torby, które trafiają do ładowni.

Zajrzyj także na naszą stronę główną polishexpress.co.uk i bądź na bieżąco z wiadomościami z UK!

Artykuły polecane przez Polish Express:

Zasady dotyczące bagażu podręcznego w Ryanair, EasyJet, Wizz Air, Jet2, British Airways, TUI i Virgin Atlantic na 2022 rok

100-kilogramowe koło odpadło z samolotu parę sekund po starcie [wideo]

Alarm na pokładzie Ryanaira przez złe samopoczucie pasażera. Tego samego dnia w innych liniach wielu pasażerów wymagało interwencji medycznej

Newsy z UK na Twoją skrzynkę - subskrybuj! Zapisz mnie!