Zasady dotyczące bagażu podręcznego w Ryanair, EasyJet, Wizz Air, Jet2, British Airways, TUI i Virgin Atlantic na 2022 rok

W związku ze wzrostem kosztów dotyczących wyjazdów zagranicznych jakiekolwiek dodatkowe dopłaty tylko nadwyrężają nasz budżet. Jak wiemy, najbardziej boli to, gdy musimy zapłacić liniom lotniczym za niespełnienie ich wymogów w związku z bagażem podręcznym. Sytuacji tej łatwo można uniknąć mając wiedzę na temat tych zasad.

Popularne linie lotnicze, takie jak Ryanair, EasyJet, British Airways, Wizz Air, Virgin Atlantic czy TUI mają własne zasady dotyczące bagażu podręcznego i tego, co możemy zabrać na pokład bez dodatkowych opłat. Błąd z naszej strony może nas dużo kosztować. Aby zmniejszyć zatem to ryzyko, warto zapoznać się z regułami dotyczącymi bagażu na konkretny rok.

Poniżej przedstawiamy najważniejsze z nich dla najczęściej wybieranych linii lotniczych przez podróżnych w UK. Przyjrzeliśmy się ogólnym zasadom dotyczącym bagażu podręcznego w klasie ekonomicznej, więc przypominamy, że w klasie premium lub biznes zasady mogą być nieco inne.

Zasady dotyczące bagażu podręcznego w Ryanairze

Podróżując Ryanairem na pokład samolotu możemy zabrać za darmo: jedną małą torbę osobistą, taką jak torebka, plecak lub torba na laptopa, o wymiarach nie większych niż 40x20x25 cm. Jeśli natomiast musimy zabrać ze sobą dodatkową torbę, musimy odpłatnie dodać do rezerwacji „Priority & 2 Cabin Bags”. Wtedy możemy zabrać małą torbę osobistą, a także bagaż na kółkach o wadze 10 kg o wymiarach nie większych niż 55x40x20 cm. Alternatywnie możemy również dopłacić, aby dodać do rezerwacji opcję bagażu rejestrowanego o wadze 10 kg.

Zasady dotyczące bagażu w EasyJet

Na pokład samolotów EasyJet za darmo możesz wnieść jedną małą torbę o wymiarach max 45x36x20 cm. Warunek jest taki, że torba musi zmieścić się pod siedzeniem przed tobą. Jeśli chcesz zabrać ze sobą więcej bagażu, za drugą torbę musisz dodatkowo zapłacić. Tylko podróżni z dodatkową przestrzenią na nogi – Extra Legroom lub opcją miejsc z przodu – Up Front, mogą zabrać drugą torbę do schowka nad głową i trzeba za to zapłacić od 7,99 do 34,99 funtów. Można również zapłacić 7 funtów w jedną stronę za opcję „Hands Free”, która pozwala na odprawienie większego bagażu podręcznego do luku bagażowego.

Warunki dotyczące bagażu w Jet2

W przypadku linii lotniczych Jet2, a pokład możemy zabrać za darmo:

- jeden mały przedmiot osobisty, jak torba na laptopa lub torebka, który można umieścić pod siedzeniem przed sobą.

- większą torbę o wadze nie większej niż 10 kg i wymiarach nie większych niż 56x45x25 cm.

W przypadku, gdy nasza większa torba waży więcej niż 10 kg lub jest większa niż maksymalne wymiary, zostaniemy poproszeni o uregulowanie dodatkowej opłaty.

Bagaż w British Airways

Z zasad dotyczących bagażu w brytyjskich liniach lotniczych British Airways wynika, że na pokład możemy zabrać jedną osobistą torbę (taką, jak torba na laptopa lub torba o wymiarach max 40x30x15 cm), a także dodatkową torbę podręczną o wadze nie większej niż 23 kg i wymiarach nie większych niż 56x45x25 cm. Obejmuje to tylko opłaty za bagaż podręczny.

Bagaż w TUI Airways

Podróżując liniami TUI Airways na pokład możemy zabrać za darmo:

- jedną sztukę bagażu podręcznego o wadze do 10 kg i wymiarach nie większych niż 55x40x20 cm. Jeśli mamy torebkę lub torbę na laptopa, będzie musiała zmieścić się ona w większej torbie.

Zasady dotyczące bagażu w Wizz Air

Na pokład samolotów linii Wizz Air możemy wnieść za darmo torbę o wymiarach nie większych niż 40x30x20 cm, która powinna zmieścić się pod siedzeniem przed nami, np. torebka lub torba na laptopa. Nie może ona ważyć więcej niż 10 kg.

Jeśli natomiast musimy przewieźć ze sobą więcej bagażu, drugą torbę musimy umieścić w schowku nad głową, ale wiąże się to z podniesieniem standardu do rezerwacji „WIZZ Priority”, która obejmuje dodatkowy bagaż podręczny o wymiarach nie większych niż 55x40x23 cm i wadze nie większej niż 10 kg. Alternatywnie możemy również zapłacić, aby dodać bagaż rejestrowany do rezerwacji. Należy również pamiętać, że – w przeciwieństwie do wymienionych wcześniej linii lotniczych, wymiary bagażu w Wizz Air nie uwzględniają kół, jednak przewoźnik podaje, że „nie mogą one dodać więcej niż 5 cm do rozmiaru torby”.

Bagaż w Virgin Atlantic

W przypadku zasad dotyczących bagażu w liniach Virgin Atlantic, na pokład możemy wziąć za darmo:

- jedną sztukę bagażu podręcznego o wadze nie większej niż 10 kg (tylko kabiny Economy lub Premium). Niemowlęta i małe dzieci w wieku do 23 miesięcy mają prawo do jednej torby o wadze do 6 kg

- torebkę, mały plecak lub plecak.

Dzieciom w wieku co najmniej dwóch lat przysługuje taki sam limit bagażu podręcznego jak dorosłym. Jeśli zależy nam na zabraniu ze sobą dodatkowego bagażu, musimy zapłacić za bilet, który zawiera bagaż rejestrowany – zarówno Economy Classic, jak i Delight mają jedną sztukę bagażu do 23 kg.

