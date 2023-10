Ze względu na „potencjalne zagrożenie bezpieczeństwa” samoloty RAF przechwyciły samolot Kenya Airways, który miał lądować na Heathrow i eskortowały go na lotnisko Stansted.

Boeing 787 lecący ze stolicy Kenii został przekierowany na lotnisko Stansted w czwartek po południu. Serwisy informacyjne podały, że myśliwce Typhoon „przechwyciły” samolot od francuskich odrzutowców.

Samolot Kenya Airways eskortowano na Stansted ze względu na potencjalne zagrożenie bezpieczeństwa. Po wylądowaniu, na lotnisko wezwano policję w Essex. Zdjęcia, które pojawiły się w mediach społecznościowych, pokazują uzbrojonych funkcjonariuszy na pokładzie.

Diversion of KQ100 to Stansted raises a lot of questions. Interception by RAF jets & response by elite QRF means threat was significant. If interception resulted from security lapse at JKIA it must be addressed otherwise it could affect KQ’s direct flights to London & New York. pic.twitter.com/7644nfIf6Z

— David Maina Ndung’u (@DNdunguMaina) October 12, 2023