Praca i finanse Oglądanie swojej twarzy podczas wideorozmów męczy psychicznie

Badanie przeprowadzone przez naukowców z University of Galway rzuca nowe światło na to, jak kobiety i mężczyźni radzą sobie z oglądaniem swojej twarzy w trakcie wideorozmów. Okazuje się, że patrzenie na siebie w czasie rzeczywistym większość ludzi psychicznie męczy. I że jest to tak samo częste u kobiet, jak i u mężczyzn.

Wideorozmowy są męczące psychicznie

Naukowcy z University of Galway nie mają już wątpliwości – wideorozmowy, podczas których ludzie oglądają na ekranie swoje twarze, są bardzo męczące psychicznie. Aby to stwierdzić naukowcy przeanalizowali aktywność mózgu uczestników takich wideorozmów i ustalili, że oglądanie własnego wizerunku męczy w równym stopniu mężczyzn, co kobiety. A to pewna nowość, ponieważ wcześniejsze badania wskazywały na większe zmęczenie przyglądaniem się własnej twarzy wśród kobiet niż wśród mężczyzn. Choć, trzeba tu zaznaczyć, że wcześniejsze badania opierały się głównie na danych zebranych w ankietach i wywiadach. A zatem odwoływały się do indywidualnego odczucia uczestników wideorozmów.

Przeczytaj też:

Mężczyzna udający policjanta nakazał kobiecie zatrzymać się na autostradzie M1 bezpieczeństwo kobiet

W najnowszym badaniu uczestniczyło 32 ochotników – po równo 16 mężczyzn i 16 kobiet. W jego trakcie kobiety i mężczyźni wzięli udział w spotkaniu na Zoomie, a aktywność bioelektryczną ich mózgu zbadano za pomocą elektroencefalografu. Podczas spotkania uczestnicy czasami mieli kamerkę włączoną, a czasami wyłączoną.

Praca online wiąże się z nowymi wyzwaniami

Naukowcy irlandzkiego Uniwersytetu w Galway nie mają wątpliwości, że ich ustalenia powinni głęboko wziąć sobie do serca pracodawcy stosujący elastyczne metody pracy. Trzeba bowiem zrozumieć nowe wyzwania związane z pracą online i nowoczesnymi formami komunikacji.

Przeczytaj też:

Systemy ministerstwa obrony stały się celem cyberataku Breaking News

– Podczas lockdownów wykorzystanie platform do wideokonferencji gwałtownie wzrosło. I są one nadal szeroko stosowane w pracy i edukacji, bo oferują pewne korzyści w porównaniu ze spotkaniami stacjonarnymi. Jednak ludzie często zgłaszają, że są wyczerpani takimi video callami – zaznacza profesor Eoin Whelan z University of Galway. I dodaje: – Nasze badanie pokazuje, że uczucie zmęczenia, które odczuwamy podczas rozmów wideo, jest prawdziwe. A oglądanie własnego wizerunku sprawia, że jest to jeszcze bardziej męczące. Wyłączenie odbicia własnej twarzy może pomóc zmniejszyć zmęczenie podczas wirtualnych spotkań.