Mężczyzna biegł po ulicy z piłą łańcuchową. Policjanci zostali ranni

Dwóch funkcjonariuszy policji zostało rannych w Renfrewshire, gdy 30-letni mężczyzna prowadzący samochód wjechał w radiowóz, a następnie ścigał policjanta wymachując piłą łańcuchową.

W poniedziałkowy Bank Holiday na Glasgow Road w Paisley doszło do zderzenia pojazdu z radiowozem. Na nagraniu zrobionym zaraz po wypadku widać, jak mężczyzna ściga funkcjonariusza wymachując piłą łańcuchową.

Na zdjęciach z miejsca zdarzenia widać policyjny radiowóz, który uderzył w murowane ogrodzenie przy jednej z ulic w Paisley, a także ciemnego volkswagena z mocno uszkodzonym przodem.

Na nagraniu zrobionym z miejsca zdarzenia widać mężczyznę biegnącego po ulicy z piłą łańcuchową, którego następnie zatrzymuje kilku umundurowanych policjantów.

BREAKING: Footage shows an incident unfolding on Glasgow Road in Paisley.

Officers have swarmed the street after another video showed a man running after police with what appears to be a chainsaw.

We’ve asked Police Scotland for more information – updates to follow… pic.twitter.com/jB94dabI3z

— Clyde 1 News (@Clyde1News) May 6, 2024