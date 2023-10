Styl życia 4-latek stracił palce u stóp. Jego kalosz zaklinował się w ruchomych schodach

Do tragicznego incydentu doszło na stacji metra London Bridge, gdzie zaledwie 4-letni chłopiec utknął na ruchomych schodach. Dziecku przy schodzeniu ze schodów zaklinował się kalosz, a mechanizm urwał mu palce u stopy.

Tragedia w metrze w Londynie

O ogromnym nieszczęściu można mówić w przypadku 4-letniego chłopca, który do Londynu, na jednodniową wycieczkę, przyjechał wraz z rodziną z Sittingbourne w Kent. Wiadomo jest, że chłopiec stał na schodach za swoją mamą, gdy w mechanizmie utknął jego kalosz. Rodzice natychmiast rzucili się synowi na pomoc – matka próbowała znaleźć wyłącznik awaryjny, a ojciec starał się podnieść chłopca. Niestety, w momencie wyciągania syna z kalosza, doszło także do wyrwania dwóch palców u stopy. Z pomocą rodzinie szybko przyszedł przechodzący w pobliżu lekarz, który zaordynował włożenie oderwanych palców do lodu. Chłopca wraz z palcami zabrano do szpitala, ale lekarzom nie udało się ich przyszyć.

Rodzinna tragedia podczas wycieczki do Londynu

O całej traumie na stacji metra London Bridge rodzina chłopca zdecydowała się opowiedzieć na łamach „The Evening Standard”. – Cudowny rodzinny dzień zakończył się dla nas całkowitą katastrofą. Jestem pewien, że nasz mały chłopiec nie zrobił niczego, czego nie powinien był zrobić na ruchomych schodach. Byliśmy tuż obok niego i przerażającym było zobaczyć, jak nagle utknął w ten sposób. Nasz mały chłopiec naprawdę cierpiał i jest teraz całkowicie przerażony, gdy zbliża się do schodów ruchomych lub wind. Uznaliśmy, że ważne jest, aby głośno opowiedzieć o tym, co nam się przydarzyło. Aby rodzice wiedzieli, że muszą zachować szczególną czujność podczas podróżowania po Londynie – powiedział ojciec 4-latka.

W sprawie oświadczenie wydał też rzecznik Network Rail. – Bezpieczeństwo i dobro naszych pasażerów jest zawsze naszym priorytetem numer jeden. Nasze myśli są z chłopcem i jego rodziną w tym bardzo trudnym czasie. Wszyscy w Network Rail, a w szczególności zespół na stacji London Bridge, są zasmuceni tym incydentem. Jednakże dopóki sprawa jest w toku, niestosowne byłoby dalsze komentowanie tego na tym etapie – zaznaczył.

