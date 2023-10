W dniu 4 października miał miejsce wypadek na Stansted. Samolot Ryanaira, Boeing 737-800 przy kołowaniu na lotnisku zahaczył skrzydłem o duży pojazd naziemny. Nagranie z całego zdarzenia pojawiło się w sieci.

Samolot Ryanaira, który przyleciał z Luksemburga, po wylądowaniu na płycie lotniska Stansted zahaczył skrzydłem o dach ciężarówki cateringowej podczas kołowania do bramki 62.

Do kolizji z samolotem doszło na skutek nieustąpienia pierwszeństwa ze strony kierowcy ciężarówki. Dopiero w ostatniej chwili zdecydował się on zahamować i wycofać pojazd, jednak było już za późno.

Poinformowano, że nikt nie odniósł żadnych obrażeń w wyniku zderzenia, chociaż dach ciężarówki został częściowo uszkodzony. Samolot z kolei był uziemiony czekając na naprawę uszkodzonego skrzydła.

Dwa nagrania wideo z kolizji pojawiły się w sieci. Na jednym z nich widać, jak samolot, który wylądował na Stansted około 10 minut wcześniej, zaczął kołować do bramki. Po ostatnim zakręcie na stanowisko postojowe zderzył się z pojazdem naziemnym.

2023-10-04: Ryanair Boeing 737-800 (EI-EGD, built 2010) sustained damage to its right wing when it hit the roof of a catering truck whilst taxiing into gate 62 at Stansted Airport(EGSS), UK. The truck driver failed to give way to the 737 operating on flight #FR2861 from Luxemburg… pic.twitter.com/Rv8HcmNev5

