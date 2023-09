Bez kategorii Nadciąga huragan Agnes. Siła wiatru dojdzie nawet do 80 mil na godzinę

W tym tygodniu w Wielką Brytanię uderzy huragan Agnes. Przypomnijmy, że w ubiegłym tygodniu przez Wyspy przetoczyły się dwa huragany, a mianowicie Lee i Neil. Teraz z kolei Met Office ostrzega przed wiatrami, których siła będzie dochodzić nawet do 80 mil na godzinę.

Po dwóch huraganach w ubiegłym tygodniu musimy przygotować się na kolejne uderzenie. Tym razem huragan Agnes z siłą dochodzącą nawet do 80 mil na godzinę uderzy w Wielką Brytanię.

Kiedy uderzy huragan Agnes?

Mapy pogodowe pokazują system niskiego ciśnienia przesuwający się przez Ocean Atlantycki. Do środy może on wywołać potężne wichury w północnych i zachodnich regionach kraju. Met Office wydało z wyprzedzeniem żółte alerty pogodowe dla większości obszarów Wielkiej Brytanii. Będą one obowiązywały od godziny 10.00 w środę do 7.00 w czwartek. Prędkość wiatru może dojść nawet do 80 mil na godzinę na obszarach przybrzeżnych i do 60 mil na godzinę w głębi lądu.

Jak powiedział Mark Sidaway, zastępca głównego meteorologa z Met Office:

– Spodziewamy się, że głęboki obszar niskiego ciśnienia zbliży się do południowo-zachodniej Irlandii w środę wczesnym rankiem i przejdzie przez północne części Wielkiej Brytanii. Ustąpi wczesnym wieczorem w czwartek.

– Istnieje pewna niepewność co do dokładnego przebiegu i siły tego układu pogodowego, ale obecnie najbardziej prawdopodobne są silne porywy wiatru o prędkości od 50 do 60 mil na godzinę na obszarach śródlądowych. (…) Na niektórych wybrzeżach Morza Irlandzkiego prędkość wiatru może dochodzić od 65 do 75 mil na godzinę, a nawet do 80 mil na godzinę na najbardziej odsłoniętych wybrzeżach i przylądkach – dodał.

⚠️ Yellow weather warning issued ⚠️ Strong winds across a large part of the UK Wednesday 1000 – Thursday 0700

Pogoda na początku tygodnia

Zanim będziemy mieć do czynienia z kolejnym ekstremum pogodowym, to na samym początku tego tygodnia warunki również będą mało stabilne. Szczególnie w północnych rejonach możemy spodziewać się wiatru i opadów deszczu. W niektórych częściach kraju opady te mogą być dość intensywne.

Wtorek również rozpocznie się przelotnymi opadami deszczu, momentami dość obfitymi. Przejdą one głównie nad Irlandią Północną i północno-zachodnią Szkocją. W miarę upływu dnia rozprzestrzenią się w zachodnich regionach.

