Podróże i turystyka Pasażerowie wyjmowali bagaż podczas lądowania. Załoga zagroziła im aresztowaniem

Lądowanie to jeden z najbardziej krytycznych momentów każdego lotu. Wszyscy pasażerowie muszą wówczas ściśle przestrzegać zasad, w tym siedzieć na swoim fotelu z zapiętymi pasami i w wyprostowanej pozycji. Gdy zatem pasażerowie jednego z komercyjnych lotów zaczęli jeszcze w trakcie lądowania wyciągać bagaże ze schowków, to załoga zagroziła im aresztowaniem.

W trakcie lądowania należy przestrzegać zasad

Zarówno w trakcie startu, jak i lądowania, pasażerowie są zobowiązani do przestrzegania ścisłych zasad bezpieczeństwa. W tym przede wszystkim muszą oni pozostać na miejscu z zapiętymi pasami. O czym przypomina im sygnalizacja „zapiąć pasy”.

W trakcie lotu z lotniska La Guardia w Nowym Jorku na lotnisko Fort Lauderdale-Hollywood na Florydzie doszło jednak do niespodziewanej sytuacji. Otóż kilku pasażerów chciało wcześnie opuścić pokład samolotu i zdecydowało się wyjąć bagaże z luku bagażowego umieszczonego ponad ich głowami jeszcze w trakcie lądowania. Na taką niesubordynację natychmiast zareagowała załoga, każąc pasażerom niezwłoczne zajęcie miejsc. To jednak nie do końca pomogło, ponieważ ludzie nadal próbowali wyciągnąć swoje torby. I to w czasie, gdy samolot wciąż znajdował się w powietrzu.

Załoga zagroziła pasażerom, że zadzwoni na policję i nakaże aresztować nieusłuchanych pasażerów. Nie wiadomo jednak, czy ostatecznie tak się stało.

Ludzie wybierający się w podróż samolotem są coraz mniej uprzejmi?

Sytuacja z pasażerami linii lotniczych JetBlue, którzy nie chcieli zająć miejsca w trakcie lądowania, oburzyła wielu internautów. Zwłaszcza, że całe zajście zostało nagrane i wrzucone przez jedną z pasażerek do sieci. „Ludziom obecnie wydaje się, że zasługują na specjalne traktowanie. Koniec z powszechną uprzejmością. Nie obchodzi ich, czy [inni] ludzie spóźnią się na lot przesiadkowy” – napisał internauta, nawiązując do faktu, że część pasażerów rzeczywiście spieszyła się na kolejny lot. A ktoś inny napisał: „Chciałbym, żeby ludzie zrozumieli, DLACZEGO wyciąganie toreb ze schowków nad głową podczas lądowania jest niebezpieczne”.

