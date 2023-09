Poważne utrudnienia w podróży przez silne wiatry i ulewy

Tysiące mieszkańców Wysp obudziło się dziś rano w chaosie. W związku z ulewnymi deszczami i silnymi wiatrami, które w nocy nawiedziły Wielką Brytanię, w godzinach porannego szczytu pojawiły się utrudnienia w podróży.

W ciągu tego tygodnia w Wielką Brytanię uderzyły dwa huragany. Właśnie mamy do czynienia z huraganem Nigel, który pojawił się na Wyspach zaledwie parę dni po przetoczeniu się huraganu Lee. Ten ostatni dał się we znaki mieszkańcom Walii, północno-zachodniej Anglii i Szkocji.

W ten weekend będziemy mieć do czynienia z ulewnymi deszczami, wiatrami i burzami, które będą związane z drugim już huraganem w tym tygodniu. Huragan Nigel utworzył się nad Oceanem Atlantyckim w ubiegły weekend i przybrał na sile we wtorek kierując się na północ w stronę Europy.

Hurricane Nigel in the Atlantic is currently transforming into a typical mid-latitude low pressure system

The deep area of low pressure will head towards the UK over the weekend, but will remain offshore, out to the northwest pic.twitter.com/UFkOz86cqh

— Met Office (@metoffice) September 21, 2023