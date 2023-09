Kryzys w UK 4 rodzaje dodatkowej pomocy dla osób pobierających Universal Credit

Kryzys związany z kosztami utrzymania jeszcze bardziej pogarsza sytuację finansową osób pobierających Universal Credit. Mogą one jednak ubiegać się o dodatkowe wsparcie od Ministerstwa Pracy i Emerytur.

Osoby pobierające Universal Credit mogą szukać pomocy finansowej na wiele sposobów. Ministerstwo Pracy i Emerytur radzi: „Jeśli masz trudności finansowe, możesz uzyskać pomoc i poradę od rządu, councili i innych organizacji”. Przedstawiamy 4 sposoby, z których może skorzystać osoba pobierająca zasiłki, aby poprawić swoją sytuację finansową.

Discretionary Housing Payments

Uznaniowe dopłaty mieszkaniowe (Discretionary housing payments – DHP) są wsparciem finansowym na pokrycie kosztów czynszu lub innych mieszkaniowych. Możesz ubiegać się o DHP, jeśli obecnie pobierasz zasiłek mieszkaniowy (Housing Benefit) lub dodatek mieszkaniowy w ramach Universal Credit i potrzebujesz dodatkowej gotówki, aby utrzymać dach nad głową.

Discretionary Housing Payments może pomóc w przypadku braku pieniędzy na czynsz, kaucji za czynsz lub czynszu, kt óry należy zapłacić z góry w przypadku przeprowadzki pod nowy adres. Wniosek należy złożyć za pośrednictwem swojego councilu.

Wcześniejsza wypłata Universal Credit

Osoby, które dopiero zaczynają korzystać z Universal Credit, muszą czekać około pięciu tygodni na pierwszą wypłatę zasiłku. Jeśli w tym czasie jednak nie będą miały wystarczających środków do życia, mogą od razu poprosić o wypłatę zaliczki na opłacenie czynszu i zakup żywności.

Należy jednak pamiętać, że zaliczka ta musi zostać spłacona w ratach z przyszłych płatnościach Universal Credit.

Można także ubiegać się o zaliczkę, jeśli korzystamy już z Universal Credit i poinformowaliśmy Ministerstwo Pracy i Emerytur o zmianie swojej sytuacji życiowej przekładającej się na zwiększenie zasiłku.

Hardship Payment

Hardship Payment jest świadczeniem, o które mogą ubiegać się osoby otrzymujące obniżoną stawkę zasiłku. Jeśli zasiłkiem tym jest Jobseeker’s Allowance (JSA), Employment and Support Allowance (ESA) lub Universal Credit.

Jest to tak naprawdę świadczenie z tytułu trudnej sytuacji finansowej, która wynika m.in. ze zmniejszenia otrzymywanego zasiłku lub wstrzymania go w wyniku sankcji.

Osoby, którym przyznawany jest Hardship Payment, nie są w stanie zaspokoić najpilniejszych i najbardziej podstawowych potrzeb swoich lub dziecka, którego są opiekunami. Należą do nich czynsz, ogrzewanie i wyżywienie. Co ważne – Hardship Payment należy spłacać w ratach w przyszłych świadczeniach.

Budgeting Advance

Osoby pobierające Universal Credit mogą otrzymać zaliczkę budżetową (Budgeting Advance) w wysokości do 812 funtów na pomoc w nagłych potrzebach dotyczących gospodarstwa domowego (takich jak wymiana zepsutej kuchenki lub pralki) lub kosztach związanych ze znalezieniem pracy albo utrzymaniem się w pracy (odzież robocza lub sprzęt).

W rzeczywistości jest to pożyczka, którą należy spłacić w ramach zwykłych płatności Universal Credit. Najmniejsza kwota, jaką można pożyczyć to 100 funtów. Największa to 348 funtów (jeśli jesteś singlem), 464 funtów (jeśli jesteś w związku) lub 812 funtów (jeśli masz dzieci).

Aby się kwalifikować do tego rodzaju pomocy, nasz dochód nie może przekraczać 2600 funtów (łącznie 3600 funtów w przypadku par) w ciągu ostatnich sześciu miesięcy i musimy spłacić wszelkie poprzednie otrzymane zaliczki budżetowe.

