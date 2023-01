Kobieta przez 20 lat udawała lekarza-psychiatrę w UK? „Najbardziej utalentowana oszustka” miała zarobić w tym czasie nawet £1,3 mln

Ta historia naprawdę szokuje – 60-letnia Zholia Alemi miała sfałszować swoje kwalifikacje zawodowe i pracować dla NHS jako psychiatra przez blisko 20 lat. W tym czasie NHS wypłaciło jej z tytułu wynagrodzenia między £1 mln a £1,3 mln.

Praca dla NHS bez dyplomu

Pomimo tego, że proces Zholii Alemi dopiero się rozpoczął, już teraz jest ona nazywana „najbardziej utalentowaną oszustką”, która miała naciągnąć NHS na £1 mln do £1,3 mln w ciągu dwóch dekad pracy na Wyspach. Kobieta miała w tym czasie udawać, że jest wykwalifikowanym lekarzem-psychiatrą, ale jej świadectwa ukończenia studiów miały zostać sfałszowane. Jak dowiadujemy się z przebiegu sprawy przed sądem koronnym w Manchesterze, ta około 60-letnia kobieta utrzymywała, że kwalifikacje zawodowe otrzymała na Uniwersytecie w Auckland w Nowej Zelandii. Teraz prokurator postawił Alemi 20 zarzutów, w tym zarzut popełnienia fałszerstwa i oszustwa. Kobieta jednak wszystkim tym zarzutom zaprzecza i utrzymuje, że jest niewinna.





Twierdziła, że jest lekarzem, a nie miała do tego żadnych kwalifikacji?

Prokurator, po zgromadzeniu materiału dowodowego, nie ma żadnych wątpliwości, że Zholia Alemi jest oszustką, która przez dwie dekady żerowała na niewiedzy swoich pacjentów i osób z nią pracujących. - Powiem wprost, oskarżona jest oszustką. Chociaż twierdziła, że jest lekarzem, nie miała do tego żadnych kwalifikacji – takimi słowami rozpoczął swoją przemowę w Manchester Crown Court prokurator Christopher Stables. I doprecyzował, że Alemi sfałszowała świadectwo ukończenia studiów i list weryfikacyjny, który miał rzekomo pochodzić z University of Auckland w Nowej Zelandii, a które złożyła w General Medical Council (GMC) w 1995 roku, aby zostać zarejestrowanym lekarzem w Wielkiej Brytanii. Alemi miała nabrać ekspertów GMC, że jest w pełni wykwalifikowanym lekarzem. - Zamiast zdać egzaminy [medyczne], w rzeczywistości ich nie zdała i nigdy nie uzyskała kwalifikacji. [Alemi] zapewniła sobie co prawda wpis do rejestru lekarzy GMC, ale zrobiła to przez oszustwo, fałszując swoje kwalifikacje i inne dokumenty, co skłoniło GMC do uznania, że są autentyczne – dodał prokurator.

Kobieta przez 20 lat pracowała w UK bez uprawnień?

Prokurator poinformował sąd w Manchesterze, że Alemi praktykowała jako lekarz w Anglii, Szkocji i Irlandii Północnej w latach 1998-2017, „dosłownie wzdłuż i wszerz kraju”. W tym okresie kobieta pracowała w różnych organach i funduszach zdrowia, w tym często była zatrudniana przez NHS. Dodatkowo Alemi zapełniała wakaty za pośrednictwem agencji pośrednictwa pracy, od których otrzymywała wynagrodzenie. - Ostrożne szacunki, podkreślam ostrożne szacunki, co do kwoty – a więc ogólnej kwoty pieniędzy uzyskanych w nieuczciwy sposób przez oskarżoną z tytułu pracy dla NHS – wynoszą między 1 a 1,3 miliona funtów – dodał prokurator.

Nie zdała egzaminów, więc postanowiła dopuścić się oszustwa?

Z materiału dowodowego zebranego przez prokuraturę wynika, że Alemi w 1991 roku zaliczyła pierwszy etap studiów, uzyskując tytuł licencjata z biologii człowieka. Później jednak kobieta miała nie zostać dopuszczona do powtarzania roku po niezaliczeniu drugiego roku studiów licencjackich z zakresu chirurgii i to oznaczało, że nie mogła zostać lekarzem. Według prokuratora, Alemi miała urodzić się w Teheranie, w Iranie, w 1962 roku, a następnie, w 1987 roku, miała poślubić obywatela Nowej Zelandii. Wówczas miała się podawać jako pielęgniarka. W latach 90-tych kobieta znalazła się na Wyspach, gdzie, przynajmniej początkowo zamieszkała w Winchester w Hampshire. - Ta oskarżona przez cały czas udawała psychiatrę, mimo że nie miała prawdziwego dyplomu nauk medycznych. Postanowiła osiągnąć fałszerstwem to, czego nie udało jej się osiągnąć dzięki studiom akademickim. Nigdy nie ukończyła studiów. Nie zdała [egzaminu] i dlatego nie mogła otrzymać dyplomu, który twierdziła, że ma – zaznaczył prokurator.

Zholia Alemi nie przyznaje się jednak do winy i zaprzecza 13 zarzutom oszustwa, trzem zarzutom uzyskania korzyści pieniężnej poprzez oszustwo, dwóm zarzutom fałszerstwa i dwóm zarzutom użycia fałszywego instrumentu. Proces przed sądem Manchester Crown Court potrwa zapewne od czterech do pięciu tygodni.





