System edukacji w Holandii. Szkoła podstawowa i średnia

Jak wygląda system edukacji w Holandii? O ile struktura holenderskiego systemu szkolnictwa podstawowego jest prosta, to już opinię zagmatwanej ma struktura systemu szkolnictwa średniego w Holandii. Jak jest faktycznie?

Edukacja w Holandii jest obowiązkowa dla wszystkich dzieci od 5. roku życia do 16. roku życia. Jednak większość dzieci rozpoczyna naukę w szkole podstawowej w wieku 4 lat. Natomiast holenderskie szkoły średnie są podobne do tych w większości innych krajów, z jednym kierunkiem przygotowującym uczniów do edukacji przedzawodowej (VMBO), a drugim do podjęcia studiów uniwersyteckich (VWO).

Główna różnica polega na tym, że w szkołach średnich istnieje trzeci (środkowy) nurt, który przygotowuje uczniów do studiów na uniwersytetach nauk stosowanych (HAVO).

Jak wygląda system edukacji w Holandii?

Do piątego roku życia małe dzieci mogą korzystać z różnych nieobowiązkowych placówek edukacyjnych, jak żłobek, przedszkole. W wieku pięciu (lub nawet 4 lat) dziecko rozpoczyna szkołę podstawową. Składa się ona z ośmiu klas, zwanych groepen – do grupy 1 chodzą 4-latkowie, a do grupy 8 – 12-latkowie.

Uczęszczanie do szkoły podstawowej nie jest obowiązkowe aż do grupy 2 (czyli dla dzieci w wieku pięciu lat). Nauka w szkole podstawowej twa osiem lat, a uczniowie uczęszczają do niej do 12. roku życia.

Szkoła średnia w Holandii

Jak już wspomnieliśmy struktura szkolnictwa średniego jest bardziej skomplikowana. Dzieli się ono na trzy rodzaje:

– przedzawodowe szkolnictwo średnie (VMBO), gdzie nauka trwa 4 lata,

– średnie ogólnokształcące (HAVO), gdzie nauka trwa 5 lat. Jest to przygotowanie do bardziej specjalistycznego kształcenia zawodowego. Z niego uczniowie mogą także przejść do kształcenia przeduniwersyteckiego (VWO). Po trzech latach nauki następuje przejście do drugiego etapu, w którym należy wybrać jedną z czterech kombinacji przedmiotów. Uczniowie kończą HAVO w wieku około 17 lat,

– przeduniwersyteckie (VWO), gdzie nauka trwa 6 lat. Ten etap kształcenia rozpoczyna się w 4 klasie, skupia się głównie na wiedzy teoretycznej i przygotowuje uczniów do uzyskania tytułu licencjata (WO) na uniwersytecie badawczym. Każda z czterech kombinacji przedmiotów składa się z części obowiązkowej i opcjonalnej.

Program przeduniwersytecki oferuje szkoła o nazwie „Gimnazjum”, obejmuje on takie przedmioty jak łacina, greka starożytna i kultura klasyczna. Część szkół oferuje także programy dwujęzyczne, a od pierwszej klasy połowa przedmiotów nauczana jest w języku angielskim.

Szkoła w Holandii i w Polsce

System edukacji w Holandii różni się od polskiego. Tak naprawdę przez nacisk na naukę umiejętności praktycznych wśród uczniów holenderskim szkołom bliżej jest do brytyjskiego systemu niż polskiego. Zajęcia prowadzone są z myślą o tym, aby zainteresować uczniów podejmowanym tematem i pomóc mu samodzielnie szukać rozwiązań danego problemu.

Ponadto nacisk na rozwój umiejętności praktycznych pomaga również w rozwoju umiejętności pracy zespołowej i kreatywności.

Z kolei sam problem słabej frekwencji uczniów na zajęciach nie jest w Holandii zauważalny. Holendrzy są nie tylko punktualni, ale też uczciwi (np. uczniowie nie ściągają na egzaminach).

Ponadto w Holandii nie kładzie się nacisku na prace domowe. Panuje tam przekonanie, że dzieci powinny uczyć się w szkole, a w domu muszą skupić się na innych zajęciach, np. na sporcie, rozrywce czy po prostu odpoczynku. Z tego też powodu uczniowie nie zabierają ze sobą do domów po zajęciach podręczników, tylko zostawiają je w szkole, aby móc do nich wrócić na zajęciach następnego dnia.

Co ciekawe nauczanie domowe w Holandii nie cieszy się szczególną popularnością. Okazuje się, że korzysta z niego tylko około 2 000 uczniów.