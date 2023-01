Oto najgorsze miejsca do życia w Wielkiej Brytanii. Zgadzacie się z tym zaskakującym rankingiem?

Wyspiarze po raz kolejny wskazali najgorsze miejsca do życia w Wielkiej Brytanii. Zgadzacie się z ich oceną? Czy Peterborough w Cambridgeshire, a także Canterbury, Slough i the Royal Borough of Kensington and Chelsea w Londynie naprawdę powinny znaleźć się na niechlubnej liście najmniej ciekawych obszarów mieszkalnych?

Oto najgorsze miejsca do życia w UK

Mieszańcy UK po raz kolejny oddali głos w plebiscycie na najgorsze miejsce do życia w UK. I choć ankieta została udostępniona na satyrycznej stronie internetowej iLiveHere, poniżej przedstawiamy Wam wyniki głosowania. Nieco, przyznajmy, zaskakujące.





1. Peterborough – 18,54 proc.

2. Liverpool – 6,37 proc.

3. Henley-on-Thames – 5,99 proc.

4. The Royal Borough of Kensington and Chelsea – 5,24 proc.

5. Canterbury – 3,37 proc.

6. Elmington – 3,18 proc.

7. Torquay – 2,43 proc.

8. Slough – 2,25 proc.

9. Luton – 2,06 proc.

10. Huddersfield – 1,87 proc.

Peterborough w Cambridgeshire jest najgorszym miejscem do życia?

Po raz kolejny w plebiscycie iLiveHere na najgorsze miejsce do życia w UK wygrało miasto Peterborough w Cambridgeshire. To dosyć zaskakujące, biorąc pod uwagę fakt, że ta licząca blisko 180 000 mieszkańców miejscowość ma bogatą przeszłość historyczną, piękną katedrę, a do tego cieszy się dobrymi opiniami na witrynach takich jak Tripadvisor. We wnętrzu katedry spoczywa Katarzyna Aragońska - pierwsza żona Henryka VIII, a na wspomnianym portalu internauci mówią o mieście, że jest urokliwe.

Innego zdania są jednak niektórzy mieszkańcy Peterborough, którzy twierdzą, że „atmosfera w mieście jest wykańczająca”. „Czujesz się całkowicie odizolowany od reszty świata i życia w ogóle, tak jakby wszystko inne się działo, a ty nie jesteś tego częścią” - w takich słowach opisał Peterborough anonimowy internauta. Z kolei z danych zebranych przez serwis Plumplot wynika, że przestępczość z użyciem przemocy w Peterborough wzrosła w okresie od grudnia 2021 r. do listopada 2022 r. o 9,3 proc. w porównaniu do tego samego okresu w roku poprzednim.

Co ciekawe, miasto w Cambridgeshire trzy razy z rzędu zdobyło na stronie iLiveHere tytuł najgorszego miejsca do życia w UK – kolejno w 2019, 2020 i 2021 roku. W zeszłym roku natomiast pałeczkę pierwszeństwa przejęło miasto Aylesbury, za którym uplasowały się Liverpool, Luton i Huddersfield.

Najlepsze i najgorsze miasta do życia dla imigrantów w 2022 roku

Niedawno opublikowano także ranking na najlepsze i najgorsze miasta do życia na świecie dla imigrantów. W zestawieniu Expat City Ranking 2022 Wielka Brytania i Londyn nie wypadły, delikatnie mówiąc, zbyt dobrze, choć i tak lepiej, niż jakiekolwiek miasto w Polsce. W 2022 roku Londyn uplasował się na 40. miejscu i ledwo uniknął znalezienia się w najgorszej 10-tce na liście, ale to i tak lepszy wynik, niż w 2021 roku. W zeszłym roku brytyjska stolica została uznana za jedno z najgorszych miast do życia na świecie dla ekspatów, zajmując 51. pierwsze miejsce na 66.

Czołowa 10-tka najlepszych miast do życia dla ekspatów na świecie w 2022 roku prezentuje się następująco:

Walencja (Hiszpania) Dubaj (Zjednoczone Emiraty Arabskie) Mexico City (Meksyk) Lizbona (Portugalia) Madryt (Hiszpania) Bangkok (Tajlandia) Bazylea (Szwajcaria) Melbourne (Australia) Abu Zabi (Zjednoczone Emiraty Arabskie) Singapur (Singapur)

10 najgorszych miast do życia dla ekspatów w 2022 roku

A oto czołowa 10-tka najgorszych miast do życia dla ekspatów na świecie w 2022 roku:

(50) Johannesburg (RPA) (49) Frankfurt (Niemcy) (48) Paryż (Francja) (47) Stambuł (Turcja) (46) Hongkong (45) Hamburg (Niemcy) (44) Mediolan (Włochy) (43) Vancouver (Kanada) (42) Tokio (Japonia) (41) Rzym (Włochy)

Leżąca nad Morzem Śródziemnym Walencja jest chwalona za to, że jest przystępna pod względem finansowym, bardzo przyjazna oraz świetnie się w niej żyje. Dubaj z kolei nie miał żadnej konkurencji, jeśli idzie o pracę za granicą i radzenie sobie z życiem. Jest tam również w czym wybierać, jeśli idzie o rozrywki. Natomiast Mexico City to miasto przyjazne i niedrogie, ale niestety niebezpieczne.

Na drugim końcu tabeli Johannesburg, położony w północno-wschodniej części Południowej Afryki, został określony w rankingu jako najdroższa destynacja dla imigranta. Poza tym miasto zajęło 50. miejsce w Quality of Life Index. Frankfurt z kolei uplasował się najniżej we wszystkich możliwych kategoriach. Natomiast Paryż to najlepsze miasto pod względem kultury, ale niesłychanie drogie.

Zajrzyj także na naszą główną stronę: PolishExpress.co.uk - będzie nam miło!

Artykuły polecane przez PolishExpress.co.uk:

Ponad jedna trzecia dorosłych Brytyjczyków miałaby problem ze znalezieniem £20 na dodatkowe wydatki

Mniej niż 70% osób zdało test „Life in the UK” w 2022 roku - dlaczego ten test jest taki trudny?

Awaryjne lądowanie na londyńskim lotnisku. Pilotów widziano w maskach tlenowych

Newsy z UK na Twoją skrzynkę - subskrybuj! Zapisz mnie!