Barbarzyński atak w Irlandii Północnej. Mężczyznę przybito do płotu gwoździami

W Irlandii Północnej doszło do barbarzyńskiego ataku. W wiosce Bushmills przybito mężczyznę do płotu gwoździami we wczesnych godzinach porannych w niedzielę. Policja aresztowała 37-letniego sprawcę.

W niedzielę rano detektywi aresztowali 37-letniego sprawcę barbarzyńskiego ataku na dwudziestoparoletniego mężczyznę, który został przybity do płotu gwoździami. Do zdarzenia doszło w hrabstwie Antrim w Irlandii Północnej.

Mężczyznę, którego przybito do płotu w wiosce Bushmills, przewieziono następnie do szpitala z ciężkimi obrażeniami. Policja nazwała atak „barbarzyńskim” i aresztowała 37-letniego sprawcę na podstawie ustawy o terroryzmie (Terrorism Act).

Policja poinformowała również, że na publicznym parkingu w pobliżu Dundarave Park podpalono dwie furgonetki, a jedna należała do ofiary ataku. Polityk, Sian Mulholland określił atak jako „szczególnie przerażający”.

Detectives investigating a serious assault in Bushmills in the early hours of Sunday 5th May, have arrested an 37 year old man. pic.twitter.com/Sqr7MFzcLx

— Police Causeway Coast and Glens (@PSNICCGDistrict) May 10, 2024