Praca i finanse Ile obecnie kosztuje wychowanie dziecka?

W ciągu ostatniej dekady koszty związane z wychowaniem dziecka dramatycznie wzrosły. Najbardziej bolesne dla domowego budżetu są koszty opieki nad dzieckiem, ale rodziny niemało wydają także na żywność i media. Jak sobie poradzić w obliczu stale rosnących cen? Eksperci mają tu kilka wskazówek.

Wychowanie dziecka w UK kosztuje krocie

Niedawno eksperci Moneyfarm oszacowali, że wychowanie dziecka do 18. roku życia kosztuje w UK ponad 220 000 funtów. Z kolei inne dane sugerują, że koszty wychowywania bardzo małych dzieci wzrosły w ciągu ostatniej dekady aż o 75 proc. Gros tych kosztów stanowią wydatki na opiekę nad dzieckiem. Obecnie średni koszt opieki nad dzieckiem poniżej 2. roku życia to rząd 15 000 funtów rocznie. Po doliczeniu wydatków na żywność czy media okazuje się, że w niektórych regionach kraju wydatki związane z wychowaniem i opieką nad dzieckiem stanowią ponad połowę średniej pensji w UK.

Tylko w ostatnim roku koszty opieki nad dziećmi wzrosły o 6 proc. Czyli więcej, niż wyniósł wskaźnik inflacji. A dodatkowo wielu rodziców musi się zmierzyć z tzw. „nakazem powrotu do pracy”, który tym bardziej zwiększa presję na domowe budżety.

Jakie remedium na wysokie koszty związane z wychowaniem dzieci?

Eksperci wskazują, że jest kilka sposobów na to, aby obniżyć koszty związane z wychowaniem dzieci. W tym z opieką nad bardzo małymi dziećmi. Przede wszystkim rodzice muszą zawnioskować o przyznanie im bezpłatnych godzin w zakresie opieki nad dziećmi. Od 12 maja można się zarejestrować na 15 bezpłatnych godzin tygodniowo dla dzieci poniżej dziewięciu miesięcy. Z tym że program rozpocznie się dopiero we wrześniu. Poza tym niektóre gospodarstwa domowe powinny ponownie przejrzeć, czy nie kwalifikują się do otrzymywania dodatku Child Benefit. W ostatnim budżecie kanclerz Jeremy Hunt ustanowił nowe progi, co oznacza, że przy zarobkach partnera zarabiającego więcej w gospodarstwie domowym, ale poniżej 60 000 funtów, będzie można zatrzymać całą kwotę, a przy zarobkach takiej osoby w widełkach 60 000 – 80 000 funtów będzie można zatrzymać jej część.

Należy wreszcie pamiętać, że w przypadku osiągania dochodów poniżej 100 000 funtów i niepobierania żadnych świadczeń z wyjątkiem Child Benefit, gospodarstwo domowe kwalifikuje się do zwolnień z podatku w zakresie opieki nad dzieckiem. To pozwoli zaoszczędzić nawet do 2000 funtów rocznie.