Funt umocnił się po decyzji Rady Europejskiej ws. wydłużenia Brexitu

Po wczorajszej decyzji Rady Europejskiej w kwestii wydłużenia Brexitu, funt szterling umocnił się w stosunku do euro. Rynek pozytywnie zareagował na wynik szczytu w Brukseli, mimo iż zaledwie dzień wcześniej, gdy pojawiła się nieoficjalna informacja o braku możliwości wydłużenia Brexitu do 30 czerwca, brytyjska waluta straciła aż 1 proc. względem euro i 0.9 proc. względem dolara.

Rynek pozytywnie zareagował na decyzję Rady Europejskiej dotyczącą wydłużenia Brexitu, co natychmiast odbiło się na wartości brytyjskiej waluty. Po gwałtownym spadku kursu funta w środę wieczorem, gdy decyzja liderów UE 27 co do wydłużenia art. 50 wydawała się niepewna, w piątek rano funt szterling zyskał względem euro aż 0,7 proc. Obecnie 1 funt kosztuje 1,152 euro i 1,312 dolara.

Funt umocnił się względem euro mimo tego, że dla części analityków decyzja Rady Europejskiej wcale nie odsunęła widma twardego Brexitu. Co więcej, dla niektórych ryzyko wystąpienia no-deal nawet od wczoraj wzrosło. Jeśli bowiem (a to na razie wydaje się być wysoce prawdopodobne) parlament brytyjski nie przyjmie w przyszłym tygodniu umowy wyjścia z UE, to Theresa May będzie musiała albo zdecydować się na opuszczenie Wspólnoty do 12 kwietnia bez umowy, albo złożyć wniosek do UE o dłuższe wydłużenie Brexitu.

