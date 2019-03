Kurs funta drastycznie spadł. Niepewność związana z Brexitem tylko pogarsza sytuację

W środę wieczorem, gdy do mediów wyciekła informacja o tym, że Unia Europejska nie zgodzi się na krótkie opóźnienie Brexitu do 30 czerwca, kurs funta drastycznie spadł. Wobec dolara szterling stracił 0.9 proc., a wobec euro aż 1 proc.

Po opublikowaniu w internecie listu Theresy May do Donalda Tuska, do mediów wyciekła informacja o braku zgody Unii na krótkie wydłużenie Brexitu do 30 czerwca. Pojawiła się ona w wewnętrznej nocie dyplomatycznej UE, z której wynika, że Wielka Brytania będzie musiała wybrać między krótkim opóźnieniem - do 23 maja lub dłuższym, które może potrwać do końca 2019 roku.

Unia Europejska nie zgadza się na krótkie wydłużenie Brexitu do 30 czerwca!

Wiadomość ta przyczyniła się do drastycznego spadku kursu brytyjskiej waluty, której wartość w czwartek rano wyniosła 1.15 euro, 1.32 dolara i 4.95 złotego. Jest to znaczący spadek w porównaniu z początkiem tego tygodnia, kiedy to wartość funta zbliżała się do poziomu najwyższego od dwóch lat.

Analitycy finansowi twierdzą, że obecna sytuacja związana z Brexitem jest kryzysowa, a opóźnienie terminu wyjścia tylko zwiększa niepewność wśród inwestorów.

Obecnie Wielkiej Brytanii grozi twardy Brexit, dopóki UE nie wyrazi zgody na przesunięcie terminu wyjścia do 30 czerwca, o co w czwartek Theresa May będzie prosić liderów unijnych w Brukseli. W środę Donald Tusk poinformował, że Unia może się zgodzić na „krótkie opóźnienie” Brexitu tylko wtedy, gdy – w przyszłym tygodniu – brytyjski parlament poprze umowę.