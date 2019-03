Tusk ponawia swój atak na zwolenników Brexitu: "W piekle jest DUŻO MIEJSCA"

Brytyjskie szpitale otrzymały od rządu wytyczne, by nie informować opinii publicznej o jakichkolwiek szkodach oczekiwanych w związku z Brexitem. Władze UK stwierdziły, że ujawnianie takich danych zaszkodziłoby...

Z najnowszych badań wynika, że społeczeństwo brytyjskie stało się wrogie oraz kłótliwe po referendum w 2016 roku. Mieszkańcy Wysp są często poróżnieni w związku z Brexitem, czy w stosunku do imigrantów.

Wraz ze zbliżającym się końcem negocjacji na temat reformy Unii Europejskiej proponowanej przez rząd Davida Camerona wzrastają emocję wokół Brexitu. Najnowszy sondaż YouGov wskazuje, że na ten moment ok....

Minister spraw zagranicznych, Jeremy Hunt ujawnił, że Theresa May rozważa poddanie pod głosowanie kwestii twardego Brexitu wśród członków swojej partii. Premier chce w ten sposób uniknąć masowych dymisji,...

Przygotowania do wyjścia z Unii Europejskiej idą pełną parą. To jednak nie przeszkadza rządowi Wielkiej Brytanii w zorganizowaniu w lipcu specjalnego szczytu poświęconego... dobrodziejstwom członkostwa...

Kulisy głosowania w Izbie Gmin: Laburzyści pomogli odrzucić kluczową poprawkę opóźniającą Brexit

We wczorajszym głosowaniu nad propozycjami zmian do umowy Theresy May, Laburzyści pomogli odrzucić poprawkę swojej partyjnej koleżanki, Yvette Cooper. Poprawka ta pozwoliłaby opóźnić Brexit i nie dopuścić...