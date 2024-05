Życie w UK Czy samobójstwo wspomagane stanie się legalne w Szkocji?

Szkocja może stać się pierwszym krajem będącym częścią Wielkiej Brytanii, który zapewni nieuleczalnie chorym pomoc w zakończeniu życia na ich własnych warunkach. Opublikowano już projekt ustawy Assisted Dying for Terminally Ill Adults (Scotland) Bill. Prace nad ustawą legalizującą wspomagane samobójstwo parlamencie zaczną się jesienią.

Projekt ustawy został przedstawiony przez Liama McArthura, posła Liberalnych Demokratów. Assisted Dying for Terminally Ill Adults (Scotland) Bill zakłada możliwość decydowania o własnej śmierci w obliczu nieuleczalnej choroby. Jak wynika z szeroko zakrojonych badań przeprowadzonych dla Dignity in Dying Scotland aż 78 proc. Szkotów opowiada się za wprowadzeniem właśnie takiego rozwiązania, co jak zaznacza McArthur, oznacza, że szkoccy politycy „nadrabiają zaległości w stosunku do opinii publicznej od jakiegoś czasu”.

Ruszają prace parlamentarne nad legalizacją wspomaganego samobójstwa w Szkocji

– Nasze obecne przepisy dotyczące wspomaganego umierania nie sprawdzają się u zbyt wielu nieuleczalnie chorych Szkotów u schyłku życia – komentuje Liam McArthur, jak cytujemy za “Guardianem”. – Zbyt często, mimo największych wysiłków opieki paliatywnej, umierający ludzie stają w obliczu traumatycznej śmierci, która wyrządza szkody zarówno im, jak i tym, których pozostawiają.

– Ta ustawa zawiera solidne zabezpieczenia, podobne do tych, które zostały skutecznie wprowadzone w takich krajach jak Australia, Nowa Zelandia i Stany Zjednoczone. W tych krajach przepisy te nadal cieszą się one silnym poparciem społecznym – uzupełnia poseł Lib Dem z Orkadów.

Co zawarte jest w Assisted Dying for Terminally Ill Adults (Scotland) Bill?

Przeciwnicy wprowadzenia regulacji tego typu w Szkocji obawiają się, że niektórzy nieuleczalnie chorzy ludzie mogą czuć presję, aby być może przedwcześnie zakończyć swoje życie. Powszechnie oczekuje się, że wyraźny sprzeciw w obliczu takiego prawodawstwa pojawi się ze strony obrońców praw osób niepełnosprawnych i grup wyznaniowych. Dodajmy również, że będzie to już trzecia próba przeforsowania takich rozwiązań w Szkocji.

Dodajmy, iż projekt ustawy zakłada, iż będzie dostępna wyłącznie dla osób dorosłych, które mieszkają w Szkocji od co najmniej roku. Oprócz tego muszą ostać uznane przez dwóch niezależnych lekarzy za nieuleczalnie chore i zdrowe psychicznie. McArthur dodaje również, że choroba musi być „zaawansowana i postępująca”. Żadna osoba trzecia nie może wpływać na ich decyzję w tej sprawie i w tej sprawie również musi zostać wydana odpowiednia zgoda ze strony lekarzy. Osoba chcąca odebrać sobie życie będzie musiała samodzielne przyjąć leki, które zakończą jej życie.

Jakie są szanse na uchwalenie nowych przepisów?

Parlamentarne prace nad ustawą mają ruszyć jesienią tego roku i oczekuje się, iż ewentualne głosowanie nad zapisami Assisted Dying for Terminally Ill Adults (Scotland) Bill może mieć miejsce dopiero w 2025. Parlamentarzyści SNP będą mogli głosować tak, jak dyktuje im to ich własne sumienie. W tej kwestii nie będzie obowiązywała żadna dyscyplina partyjna. Pierwszy minister Szkocji Humza Yousaf, który jest muzułmaninem, dał do zrozumienia, że prawdopodobnie będzie głosował przeciwko ustawie.