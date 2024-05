Życie w UK SNP ma nowego lidera. John Swinney wygrał bez walki

Po zeszłotygodniowej rezygnacji Humzy Yousafa ze stanowiska Pierwszego ministra Szkocji i lidera Szkockiej Partii Narodowej, na czele rządu i pro-niepodległościowej partii stanął John Swinney. To jeden z najbardziej doświadczonych polityków Szkockiej Partii Narodowej, który przywództwo w partii objął właściwie bez walki.

Trzęsienie ziemi w Szkockiej Partii Narodowej – co z tego wyniknie?

Do prawdziwego trzęsienia ziemi doszło w Szkockiej Partii Narodowej w zeszłym tygodniu. To właśnie wtedy, po rozpadzie koalicji SNP z Partią Zielonych, do dymisji podał się Pierwszy minister i lider partii Humza Yousaf. Polityk, który na czele szkockiego rządu zastąpił Nicolę Sturgeon i który był pierwszym na tym stanowisku muzułmaninem (Yousaf ma pakistańskie korzenie) argumentował, że porozumienie z Partią Zielonych może naprawić tylko ktoś nowy. A doprecyzujmy, że koalicja ze szkockimi Zielonymi rozpadła się z dwóch powodów. Jednym jest brak porozumienia co do redukcji emisji gazów cieplarnianych o 75 proc. do 2030, natomiast drugim są rozbieżności w zakresie prowadzenia terapii hormonalnej u dzieci nieidentyfikujących się ze swoją tożsamością płciową.

Odchodząc ze stanowiska premiera Szkocji, Yousaf wyraził ubolewanie z powodu rozpadu koalicji przede wszystkim z uwagi na walkę Szkocji o odłączenie się od Londynu. – Jakże blisko jest niepodległość. Uwierzcie mi, nikt nie odczuwa tej frustracji bardziej niż lider SNP. Ostatnie kilometry maratonu są zawsze najtrudniejsze. A przecież my przebiegliśmy ten wyścig jako zespół. I teraz przygotuję się do przekazania pałeczki następcy, który, czego jestem absolutnie pewien, poprowadzi nas do mety – stwierdził Yousaf.

John Swinney – czy sprawdzi się w roli premiera Szkocji?

Szkocka Partia Narodowa, która przez lata cieszyła się dużym poparciem społecznym, wchodzi właśnie w etap walki o wyborców. Nowym liderem pro-niepodległościowej partii został John Swinney, czyli jeden z najbardziej doświadczonych polityków SNP i jednocześnie jeden z jej najaktywniejszych działaczy. W ostatniej chwili z wyścigu o fotel Pierwszego ministra Szkocji wycofał się Graeme McCormick, który ostatecznie poparł w tym względzie Swinney’a.

– Mieliśmy trochę napięć w parlamencie związanych z kilkoma kwestiami. Myślę, że właśnie mamy za sobą kilka trudnych lat. Partia jest zaangażowana, ale szczerze mówiąc, nie zachowaliśmy należytej spójności. To jest dla opinii publicznej oczywiste. SNP nie wygląda na partię spójną. SNP nie wygląda, że jest razem. Centralnym punktem mojego przesłania jest zatem to, że musimy się zjednoczyć – powiedział Swinney w programie „The Sunday Show” na antenie BBC Scotland.