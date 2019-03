„Przestańcie straszyć ludzi tymi kłamstwami!” - zwolenniczka Brexitu dała upust swojej złości [wideo]

Fot. Facebook

„Brytyjczycy mają was dość, was – w Westminsterze, ponieważ nie można wam ufać” - tymi słowami Brytyjka zaczęła swoją tyradę, w której skrytykowała postawę brytyjskich polityków. Kobieta zarzuciła rodzimym decydentom nie tylko chaotyczne zachowanie w kwestii Brexitu, ale też skrajne oderwanie od rzeczywistości, które nie daje im prawa do oceniania sytuacji życiowej zwykłych mieszkańców Wysp.

Brytyjka zarzuciła politykom z Westminsteru, że za wszystko, co robią, czy to za podróżowanie pierwsza klasą, czy też za kupowanie jedzenia w trakcie pracy, dostają zwrot pieniędzy (jako dodatek do pensji, którą dostają). „Kto tak żyje? I mówicie nam o trudnej sytuacji ekonomicznej, o zaciskaniu pasa? Nie macie o tym pojęcia! Mamy was dość! Nie jesteście godni zaufania” - zarzuciła politykom kobieta.

Dla internautki Brexit jest dowodem na to, że politycy nie są godni zaufania. Brytyjczycy zagłosowali za wyjściem, a politycy przez 2,5 roku doprowadzili do tego, że Wielkiej Brytanii grozi pozostanie w UE. „Wciąż możecie machać flagą mówiąc 'zapewniamy wam Brexit'. Otóż nie możecie machać tą flagą, ponieważ my was przejrzeliśmy. Może nie mamy wyższego wykształcenia i może zakończyliśmy edukację w wieku 16 lat, żeby iść do cholernej pracy, ale jesteśmy zdolni do tego, żeby odkryć prawdę” - zaznaczyła.

Brytyjka oskarżyła polityków o pozostawienie procesu Brexitu w rękach przywódcy, który głosował przeciwko wyjściu z Unii Europejskiej i w rękach parlamentu, który chce nadal pozostać we Wspólnocie. Poza tym kobieta dodała, że społeczeństwo brytyjskie wiedziało, za czym głosuje, bo doskonale rozumiało konsekwencje swojej decyzji. Wreszcie Brytyjka stwierdziła też, że bez Wielkiej Brytanii i jej pieniędzy wpłacanych do budżetu Wspólnota już tak dobrze sobie nie poradzi.

„Jest umowa, wszystko jest gotowe, także samoloty będą latać, ciężarówki będą jeździć, a leki dotrą [na Wyspy]. Przestańcie straszyć ludzi tymi kłamstwami! (…) Brytyjczycy mają dość Westminsteru” - dodała kobieta na końcu nagrania.