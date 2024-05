Życie w UK Czeka nas duża podwyżka rachunków za wodę

Przedsiębiorstwa wodociągowe w Anglii i Walii chcą wprowadzić podwyżkę rachunków za wodę od 24 proc. do 91 proc. w ciągu najbliższych pięciu lat.

Przedsiębiorstwa wodociągowe twierdzą, że podwyżki rachunków za wodę pozwolą w 5-letnim okresie pokryć wydatki na infrastrukturę, które wyniosą 100 miliardów funtów. Inwestycje będą dotyczyły wymiany starzejących się i nieszczelnych rur, a także ograniczenia zrzutu ścieków do rzek i mórz.

Podwyżki rachunków za wodę

Jak podało Consumer Council for Water (CCW) – do największej podwyżki rachunków za wodę, bo wynoszącej aż 91 proc. przymierza się Southern Water. W skali roku byłoby to 915 funtów. Z kolei South Staffordshire i Cambridge Water planują najmniejszą podwyżkę, wynoszącą 24 proc.

Dla porównania Thames Water zaproponowało wzrost rachunków za wodę o 56 proc. (do 676 funtów w skali roku). Hafren Dyfredwy wzrost o 56 proc., do 657 funtów w skali roku. Severn Trent podwyżkę o 50 proc. do 657 funtów w skali roku. Podobnie Wessex Water.

Wzrost rachunków o 46 proc. do 682 funtów rocznie zaproponowało Yorkshire Water. Z kolei Dŵr Cymru wzrost o 43 proc. do 702 funtów. A United Utilities wzrost o 38 proc. do 666 funtów.

South East Water chciałoby podwyżki rzędu 35 proc. do 330 funtów rocznie. Pennon przymierza się do 33-procentowej podwyżki, co w skali roku dałoby 644 funtów. Portsmouth Water do 31-procentowej podwyżki, do 157 funtów rocznie. SES do podwyżki o 30 proc. do 315 funtów rocznie. Anglian Water do wzrostu rachunków o 29 proc. do 682 funtów rocznie.

Natomiast Northumbrian Water i Essex & Suffolk Water planują wzrost rachunków o 26 proc. do 530 funtów rocznie. Affinity Water – wzrost o 25 proc. do 294 funtów rocznie.

Plany dotyczące podwyżek rachunków będą przedstawione przed kluczowym spotkaniem w tym tygodniu. Na nim organ regulacyjny Ofwat zadecyduje, jakie firmy będą mogły pobierać opłaty w latach 2025-2030.

W ostatnim czasie firmy wodociągowe spotkały się z ostrą krytyką za powszechne wycieki i ilość odprowadzanych ścieków, czemu miało być winne niedoinwestowanie infrastruktury.

Z badania przeprowadzonego przez Ofwat wynika, że jeden na sześciu klientów uważa, iż podwyżki rachunków za wodę są przystępne. Odnośnie przedstawionych wyżej planowanych podwyżek, najprawdopodobniej organ regulacyjny zatwierdzi je na poziomie o co najmniej połowę niższym w stosunku do kwoty, którą przedstawiły firmy.

Ogromna niespodzianka

Dyrektor naczelny CCW, Mike Keil powiedział, że podwyżki rachunków „będą dla ludzi ogromną niespodzianką”.

– Ludzie rzeczywiście chcą ulepszeń. Rozumieją, że wymaga to inwestycji, ale myślę, że skala propozycji tutaj będzie prawdziwym szokiem i dlatego przedsiębiorstwa wodociągowe podwoiły wysiłki, aby wyjaśnić, co ludzie dostaną za swoje pieniądze.

Organ regulacyjny, Ofwat opublikuje wstępny raport dotyczący podwyżek rachunków za wodę. Ma je zatwierdzić 12 czerwca, a ostateczne dane zostaną opublikowane w grudniu.