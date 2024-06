Kryzys w UK Zadowolenie z Brexitu osiągnęło rekordowo niski poziom

Kolejne badanie opinii publicznej udowadnia, że Brexit szkodzi Wielkiej Brytanii. Rekordowo niski odsetek osób mieszkających na Wyspach uważa, że UK powinna znajdować się poza strukturami unijnymi. Jak również wynika z analiz British Social Attitudes, zaufanie społeczeństwa do rządu i polityków jest rekordowo niskie.

Czy Brexit był katastrofą? Wiele na to wskazuje, a coraz więcej Brytyjczyków nie ma już co do tego wątpliwości. Jak wynika z badania British Social Attitudes przeprowadzonego przez Narodowe Centrum Badań Społecznych już tylko 24% respondentów jest zdania, iż Wielka Brytania nie powinna być częścią Unii Europejskiej. Tak niskiej akceptacji dla Brexitu nie zanotowano jeszcze nigdy w historii, a więc od przeprowadzenia referendum brexitowego w 2016 roku.

Dodajmy, że poparcie dla idei pozostawania UK poza UE regularnie spada coraz niżej i niżej. W 2019 roku za Brexitem opowiadało się 26%, a w 2016 – 41%. Aż 71% uważa, że brytyjska gospodarka znajduje się w gorszym stanie po wyjściu z UE, gdy w 2019 odsetek ten wynosił 51%.

Brexit miał być lekarstwem na problemy związane z migracją, miał wzmocnić brytyjską niezależność oraz przyczynić się do wzrostu gospodarczego. Wyjście z UE nie pomogło w żadnej z tych kwestii.

Jak Brytyjczycy oceniają Brexit?

Co ciekawe wyborcy, którzy należeli do obozu Leave są obecnie bardziej rozczarowani i nieufni wobec brytyjskiej klasy politycznej, niż byli jeszcze kilka lat temu. Głosujący za wyjściem z UE wyrazili stosunkowo wysoki poziom zaufania do rządu w 2020, ale zmieniło się to po wyjściu ze Wspólnoty. Ufność w polityków została nadwątlona z powodu porażki, jaką okazał się Brexit pod względem gospodarczym, społecznym i politycznym.

Prawie połowa (48%) wyborców głosujących za wyjściem z UE twierdzi obecnie, że „prawie nigdy” nie uwierzy rządowi, że stawia potrzeby kraju ponad własną partię. Stanowi to wzrost o 23 punkty procentowe od 2020. Poziom nieufności wśród wyborców głosujących za pozostaniem w UE również wzrósł, do 42%, o 16 punktów od 2020 roku.

Wysokie społeczne niezadowolenie

Dodajmy, iż ogólne niezadowolenie ze sposobu rządzenia Wielką Brytanią wynosi obecnie 79% – jest tak wysokie, jak podczas impasu parlamentarnego w sprawie Brexitu w 2019 r. – i wyższe niż w następstwie skandali związanych z wydatkami posłów w 2010 i posłów w 1995, jak wynika z badania, jak podaje “Guardian”.

Badanie BSA, publikowane przez Natcen, jest przeprowadzane corocznie od 1983 i zapewnia bieżącą reprezentatywną miarę opinii publicznej w Wielkiej Brytanii na temat kwestii społecznych i politycznych. Najnowsze badanie, składające się z wywiadów z 5578 dorosłymi, przeprowadzono we wrześniu i październiku 2023.