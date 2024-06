Zdrowie Supermarkety wycofują kanapki powiązane z zakażeniami E. coli w UK

Producenci żywności wycofują co najmniej 60 rodzajów gotowych kanapek, wrapów i sałatek sprzedawanych w dużych supermarketach na Wyspach z powodu możliwego skażenia bakterią E. coli. W produktach nie wykryto jej obecności, ale są one wycofywane ze sprzedaży jako środek ostrożności.

Jak podaje serwis informacyjny BBC, około 211 osób w Wielkiej Brytanii ucierpiało w wyniku infekcji pałeczkami okrężnicy (łac. Escherichia coli), w porównaniu z 113 poszkodowanymi osobami w zeszłym tygodniu. Według brytyjskiej Agencji Bezpieczeństwa Zdrowia co najmniej 67 osób zostało przyjętych do szpitala z tego właśnie powodu. Eksperci wcześniej stwierdzili, że trwający wybuch epidemii bakterii E. coli był związany z żywnością, która była szeroko i łatwo dostępna — ale nie wskazali konkretnych produktów. Teraz wiele wskazuje na to, że źródłem mogą być popularne gotowe kanapki dostępne w największych sieciach handlowych na Wyspach.

Greencore Group, dostawca produktów tego typu, wycofał dotychczas 45 różnych produktów, które były dostępne między innymi w Aldi, Asdzie, Boots, Co-opie czy Morrisons. Z kolei producent Samworth Brothers Manton Wood wycofał 15 kolejnych artykułów (dostępnych głównie w Tesco), a trzecie tego typu przedsiębiorstwo przymierza się do takiego samego działania.

Masowe wycofania artykułów spożywczych z marketów w UK

– To skomplikowane dochodzenie – komentuje Darren Whitby z Food Standards Agency. – Współpracuje z odpowiednimi firmami i władzami lokalnymi, aby zawęzić szeroki zakres spożywanych produktów do niewielkiej liczby produktów, które zawierały liście sałaty. Dlatego radzimy wszystkim konsumentom, którzy mieli jakikolwiek kontakt z tymi produktów, aby ich nie spożywali – podsumowuje.

– Dotknięci tym problemem sprzedawcy detaliczni podejmują szybkie działania w celu wycofania tych produktów ze sprzedaży i ściśle współpracują z Food Standards Agency w celu podjęcia wszelkich dalszych działań niezbędnych do zminimalizowania ryzyka dla swoich klientów – uzupełnia Andrew Opie z British Retail Consortium.

Jak wygląda zakażenie bakterią E.coli?

E. coli to zróżnicowana grupa bakterii, które normalnie żyją w jelitach ludzi i zwierząt. Niektóre typy są nieszkodliwe, ale inne mogą spowodować choroby. Objawy mogą obejmować biegunkę, skurcze żołądka, gorączkę i wymioty. To dość typowe zatrucie pokarmowe. Zwykle mija kilka dni od zakażenia do pojawienia się objawów. Większość osób po kilku dniach nieprzyjemności wraca do zdrowia, ale małe dzieci lub osoby z chorobami współistniejącymi mogą gorzej przechodzić zakażenie.

Nie ma konkretnego leczenia zakażeń tego typu. Zwykle obchodzi się Należy zostać w domu, odpoczywać i pić dużo płynów. Do pracy lub szkoły najlepiej wrócić po 48 godzinach po ustąpieniu objawów.