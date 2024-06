Styl życia Euro 2024 wystartowało. Wielkie święto dla kibiców piłki nożnej w Niemczech

Zwycięstwem i pogromem Szkotów 5-1 przez reprezentację Niemiec, w meczu otwarcia, zaczął się siedemnasty turniej o mistrzostwo Europy w piłce nożnej. Niemcy w roli gospodarza występują już nie pierwszy raz.

Poprzednio Niemcy gościli najlepsze drużyny kontynentu w roku 1988, jeszcze jako Niemcy Zachodnie (RFN). W 2020 roku Monachium występowało jako jedno z 11 miast Europy, współorganizatorów mistrzostw. W tegorocznym turnieju zaplanowano 51 spotkań, które rozegrane zostaną na 10 stadionach w Berlinie, Monachium, Dortmundzie, Gelsenkirchen, Stuttgarcie, Hamburgu, Düsseldorfie, Kolonii, Lipsku oraz we Frankfurcie nad Menem.

Turniej rozpoczyna się od fazy grupowej, w której 24 reprezentacje rywalizują w sześciu grupach po cztery zespoły. Z każdej grupy awansują po dwie najlepsze drużyny oraz cztery najlepsze zespoły z trzecich miejsc. Faza pucharowa, w której uczestniczy 16 drużyn, składa się z czterech rund, na zasadach typowej „drabinki”, gdzie przegrana drużyna odpada z mistrzostw. Mecze fazy pucharowej, które zakończą się remisem, będą rozstrzygane poprzez dogrywkę, a jeśli to nie przyniesie rezultatu, nastąpi seria rzutów karnych. Wielki finał zaplanowany jest na Stadionie Olimpijskim w Berlinie 14 lipca.

Polska na Euro 2024

Reprezentacja Polski po raz piąty z rzędu awansowała do finałów Mistrzostw Europy, jednak droga do kwalifikacji była wyjątkowo ciężka. Byliśmy ostatnią drużyną, która zapewniła sobie awans. Polska musiała walczyć o swoje miejsce w turnieju poprzez baraże, pokonując Estonię i Walię.

Selekcjoner Michał Probierz ma przed sobą niezwykle trudne zadanie, ponieważ Polska znajduje się w grupie D, przez wielu ekspertów uznawanej za najtrudniejszą na Euro 2024. Według symulacji komputerowych, Francja wyjdzie z naszej grupy na 93%, Holandia na 76%, Austria na 51%, a Biało-Czerwonym daje się 45% szans.

Jeżeli weźmiemy pod uwagę aktualne miejsca w rankingu FIFA, również widać siłę zespołów w naszej grupie, która wygląda na tzw. „grupę śmierci”. Francja, aktualny wicemistrz świata, ustępuje jedynie Argentynie i znajduje się na 2. miejscu. Bardzo wysoko jest Holandia, „Pomarańczowi” zajmują 7. miejsce. Austria i Polska są blisko siebie, odpowiednio na 25. i 28. miejscu.

Polska rozpocznie swoje zmagania już jutro, 16 czerwca, meczem z Holandią, a następnie zmierzy się z Austrią 21 czerwca i z Francją 25 czerwca. Choć szanse na awans naszych piłkarzy z grupy są oceniane najniżej spośród naszych grupowych rywali, trzeba pamiętać, że Michał Probierz odmienił nieco atmosferę wokół reprezentacji i nadal pozostaje niepokonanym trenerem Polski.

Ostatnie sparingowe mecze wygraliśmy z Ukrainą 3-1 i z Turcją 2-1. Najbardziej realistycznym scenariuszem jest walka o trzecie miejsce w grupie, co może dać szansę na awans jako jednej z najlepszych drużyn z trzecich miejsc. Do tego potrzebne będzie minimum 3 pkt. i dobry bilans bramkowy. Plusem naszej reprezentacji jest to, że chyba nikt nie ma wobec niej wysokich oczekiwań.

Dlaczego Mistrzostwa Europy przyciągają takie zainteresowanie?

Mistrzostwa Europy mają bogatą historię, sięgającą 1960 roku, kiedy to inauguracyjnymi mistrzami zostali reprezentanci ZSRR. Od tamtej pory turniej ewoluował, stając się jednym z najważniejszych wydarzeń sportowych na świecie. Niemcy, znani jako perfekcyjni organizatorzy wielkich imprez, mają okazję udowodnić to światu po raz kolejny.

Turniej to również okazja do podziwiania umiejętności najlepszych piłkarzy świata. Cristiano Ronaldo, który jest rekordzistą pod względem liczby występów i strzelonych goli w historii Mistrzostw Europy, będzie miał szansę na swój szósty turniej, a wszyscy wiedzą, że ostatni. Trudno uwierzyć, by było inaczej, gdyż ma już 39 lat. W turnieju wszystkie oczy będą skierowane na legendarnych już piłkarzy jak Kylian Mbappe, Kevin De Bruyne, Harry Kane czy nasz Robert Lewandowski. Dla Roberta to też może być ostatni turniej, a na pewno będzie ostatni dla Wojtka Szczęsnego, który już to zapowiedział.

Euro lepsze niż mundial?

Euro często uważano za turniej na wyższym poziomie niż Mistrzostwa Świata, bez słabych drużyn z innych kontynentów, ale tym razem może być inaczej. Turniej został poszerzony do 24 drużyn, zapewniając udział połowie Europy. Tak czy inaczej, fani mogą się spodziewać emocjonujących meczów, nieprzewidywalnych zwrotów akcji i wyjątkowych momentów, które zostaną zapamiętane na długo.

Według stałych obserwatorów piłki nożnej faworytami do zwycięstwa w turnieju są Anglicy i Francuzi. Synowie Albionu, choć jeszcze nigdy nie wznosili w górę trofeum, mają wyjątkowo zdolną drużynę. Les Bleus od lat świetnie się prezentują na turniejach. Na pewno apetyt na trofeum mają gospodarze, Niemcy. Mocni mogą być Portugalczycy, Hiszpanie i Włosi. Niemniej jednak futbol lubi niespodzianki.

Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej 2024 to nie tylko rywalizacja sportowa, ale także święto kultury piłkarskiej, jednoczące kibiców z całej Europy. Czy Biało-Czerwoni zdołają sprawić niespodziankę i awansować do fazy pucharowej? Przekonamy się już niebawem.

autor: Marcin Batko

