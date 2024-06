Praca i finanse Jak bardzo w 2024 roku wzrosły czynsze w UK?

Ile płacimy za wynajem, mieszkając na Wyspach? Według najnowszych danych przedstawionych przez Office fot National Statistics, za możliwość mieszkania w Anglii obecnie płacimy średnio 1293 GBP miesięcznie. W porównaniu z zeszłym rokiem, w kwietniu 2024 koszty opłat za czynsz wzrosły o 8,9%.

Ceny wynajmu wzrosły o prawie 8,9% w Wielkiej Brytanii w ciągu ostatniego roku i osiągnęły najwyższy poziom w historii, jak czytamy na łamach „The Daily Mirror”. Jak sytuacja przedstawia się w poszczególnych krajach wchodzących w skład Zjednoczonego Królestwa? O Anglii napisaliśmy powyżej — w przeciągu roku odnotowano wzrost na poziomie 8,9%, do kwoty 1293 GBP miesięcznie. Z kolei w Szkocji średni czynsz wynosi 952 GBP miesięcznie, co stanowi wzrost o 10,0% w analogicznym okresie. W Walii czynsz wynosi przeciętnie 730 GBP, a więc doszło do wzrostu na poziomie 8,2% w porównaniu z ubiegłym rokiem.

Niestety, dane dotyczące sytuacji w Irlandii Północnej nie są dostępne.

Ile kosztuje wynajem w UK?

Osobny akapit warto poświęcić Londynowi. Jak wiadomo, brytyjska stolica jest miejscem wyjątkowo drogim do życia, a stawki związane z wynajmem zasadniczo różnią się od stawek obowiązujących w skali całej Wielkiej Brytanii. Nie może być żadnym zaskoczeniem, że to właśnie tutak odnotowano największy wzrost wysokości czynszów w kraju. W stolicy koszty wynajmu poszły w górę średnio o 10,8% do poziomu 2070 GBP miesięcznie.

Jak wygląda lokalne zróżnicowane wysokości czynszów w Londynie? Największy wzrost odnotowano w Brent, gdzie koszty wynajmu poszły w górę aż o 32,6%, a przeciętny czynsz wyniósł tam 2028 GBP w skali miesiąca. Następnie, najbardziej znaczące wzrosty zanotowano w Greenwich (o 16,10%, do poziomu 1782 GBP) oraz w Islington (15,30%, do 2464 GBP).

Z kolei najdroższym miejscem w Londynie pod tym względem pozostaje Kensington and Chelsea, gdzie za miesięczny czynsz średnio zapłacimy aż 3356 GBP. Tylko nieco tanie jest w Westminsterze (2971 GBP) i w Camden (2489 GBP).

Gdzie czynsze zdrożały najbardziej?

Jak lokalnie wygląda sytuacja w innych zakątkach UK? Oldham odnotowało największe podwyżki w północnej Anglii. Średni czynsz wynosił tam 766 funtów miesięcznie. To wzrost o 13,4% w porównaniu z rokiem poprzednim. To nieznacznie więcej niż w Salford, gdzie odnotowano kolejny najwyższy wzrost na północy. Średni czynsz wynosi tam 1033 funtów miesięcznie, co stanowi wzrost o 13,2% w porównaniu z ubiegłym rokiem.

Czynsze w York wzrosły średnio o 13,0%, w Rochdale o 12,3%, a w Manchesterze o 12,2%. Cardiff odnotowało największe podwyżki czynszów w Walii. Średni czynsz za dom w stolicy Walii wynosi 1010 funtów miesięcznie, co stanowi wzrost o 13,0% w porównaniu z ubiegłym rokiem. Swansea jest kolejne w walijskiej skali, a miał tam miejsce wzrost wynoszący 12,1% do 739 funtów miesięcznie.