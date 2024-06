Życie w UK Księżna Kate pojawi się publicznie w ramach uroczystości Trooping the Colour

W dniu dzisiejszym, 15 czerwca 2024 roku odbędą się uroczystości Trooping the Colour. Państwowe urodziny rządzącego monarchy zostaną uczczone paradą wojskową w Londynie. Tegoroczna ceremonia będzie o tyle wyjątkowa, iż zapowiedziano publiczne pojawienie się księżnej Kate.

Mimo że Karol III faktycznie urodził się w listopadzie, oficjalną datą świętowania jego urodzin jest właśnie termin czerwcowy. Skąd wzięła się ta tradycja? Historia Trooping the Colour sięga rządów króla Jerzego II, a jej początki datuje się na rok 1748. XVIII-wieczny władca chciał zmienić miesiąc obchodzenia swoich urodzin z powodu… pogody! Król Jerzy zdecydował, że ponieważ jego urodziny przypadają w listopadzie – miesiącu znanym raczej z dość paskudnej aury – przeniesie celebrację swoich urodzin na czerwiec.

Zgodnie z tą tradycją oficjalne świętowanie urodzin brytyjskiego monarchy przypada zazwyczaj na drugą sobotę czerwca. Uroczysty przegląd wojsk poprzedzony paradą jest najważniejszym elementem oficjalnych urodzin brytyjskich monarchów.

Księżna Kate wraca do obowiązków

W 2024 roku w obchodach Trooping the Colour weźmie udział Katarzyna, księżna Walii. Dla walczącej z rakiem członkini rodziny królewskiej będzie to pierwszy taki publiczny występ od czasu, gdy do wiadomości podano, iż zmaga się z nowotworem. W piątek w mediach społecznościowych ogłosiła, iż “z niecierpliwością czeka na udział w paradzie urodzinowej króla w najbliższy weekend wraz z rodziną i ma nadzieję, że latem weźmie udział w kilku publicznych aktywnościach”.

Oficjalnie potwierdzono, iż księżna Kate będzie jechać w powozie z dziećmi, podczas gdy rodzina królewska będzie paradować wzdłuż Mall. Ma również pojawić się na balkonie Pałacu Buckingham i pozdrowić poddanych.

Oficjalne oświadczenie księżnej Walii

“Moje leczenie trwa i potrwa jeszcze kilka miesięcy” – pisze w social mediach książna. “Robię duże postępy, ale każdy przechodzący chemioterapię wie, że są dobre i złe dni. W te złe dni czujesz się słaby, zmęczony i musisz odpocząć. Ale w dobre dni, kiedy czujesz się silniejszy, chcesz jak najlepiej wykorzystać dobre samopoczucie”. Dodajmy, iż księżna Kate od czasu Świąt Bożego Narodzenia nie wzięła udziału w żadnych oficjalnych aktywnościach związanych z przynależnością do rodziny królewskiej.

Podobnie, jak małżonka księcia Williama, król Karoll III weźmie udział w uroczystościach, nie jadąc na koniu, ale przemieszczając się w powozie.

Jak wygląda Trooping the Colour?

Trooping the Colour odbywa się w centrum Londynu. Biorą w niej udział jednostki wojskowe, składające się z około 1400 żołnierzy, 200 koni i 400 członków orkiestr wojskowych. Parada wyruszyła o godz. 10 spod Pałacu Buckingham, następnie przechodzi przez reprezentacyjną aleję The Mall na Horse Guards Parade i plac defilad, gdzie odbywa się przegląd wojsk, by ostatecznie wrócić do Pałacu Buckingham.

Procesja z udziałem rodziny królewskiej podąża pod eskortą Household Cavalry oraz orkiestry konnej. Po powrocie monarcha odbiera honory od wojska oraz dokonuje uroczystej inspekcji zgromadzonych na placu przed Pałacem Buckingham oddziałów wojskowych.

Kolejnym aktem uroczystości są salwy z 41 armat, które znajdują się w Green Parku, oraz 62 armat ustawionych w Tower of London. Finałem jest przelot samolotów Królewskich Sił Powietrznych.