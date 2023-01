Cost of Living Support i dodatkowa pomoc socjalna w 2023 przekroczy 2 tys. funtów — sprawdź, jakie pieniądze ci się należą

Oto wszystko, co powinieneś wiedzieć!

Na jaką pomoc finansową w UK możemy liczyć w UK w 2023/24 w ramch Cost of Living support i nie tylko?

Niestety, obecny kryzys kosztów utrzymania nie odpuści w przyszłym roku, ale miliony borykających się z problemami gospodarstw domowych otrzymają wsparcie od władz UK w wysokości ponad 2000 funtów, aby móc przetrwać ten ciężki czas.

Wypłaty wynikające z programu Cost of Living Support oraz z innych programów pomocowych przekroczą w przyszłym roku 2 tysiące funtów dla osób, które są uprawnione do tego typu zasiłków. Jak podaje portal „The Daily Mirror”, część przyszłorocznego wsparcia w walce z kryzysem jest kontynuacją środków ogłoszonych w 2022, ale pojawi się również kilka nowych inicjatyw, a szczegółowe informacje w ich kwestii nie zostały jeszcze ujawnione. Dokładna dostępna kwota będzie całkowicie zależała od indywidualnych okoliczności, a niektóre gospodarstwa domowe mogą otrzymać więcej niż inne.





Na jaką pomoc finansową w UK możemy liczyć w UK w 2023/24?

Cost of Living Support payment (900 funtów)

Ponad osiem milionów gospodarstw domowych otrzyma 900 funtów w następnym roku budżetowym. Pieniądze te trafią do rodzin ubiegających się o świadczenia zależne od dochodów oraz korzystające Universal Credit. Nie wiadomo jeszcze dokładnie, w jaki sposób zostaną podzielone płatności z tytułu pomocy w związku z rosnącymi kosztami utrzymania w 2023 roku, ale na pewno będą one wypłacane w ratach przez cały rok. Więcej o harmonogramie wypłat przeczytasz w tekście: Harmonogram Cost of Living Support — kiedy otrzymamy pieniądze w ramach rządowej pomocy z kryzysem kosztów utrzymania?

Pensioner cost of living payment (300 funtów)

Na kolejne trzysta funtów mogą liczyć osoby znajdujące się na emeryturze i otrzymają je wszyscy seniorzy, którzy są uprawnienie do pomocy z tytułu Winter Fuel Payment. Kanclerz skarbu Jeremy Hunt potwierdził w ramach swojego Autumn Statement, że pierwsza jednorazowa płatność w wysokości 300 funtów zostanie wypłacona w kwietniu. Szczegóły dotyczące drugiej płatności nie zostały potwierdzone przez rząd. Więcej szczegółów na temat kryteriów płatności zostanie prawdopodobnie ogłoszonych w przyszłym roku.

Disability cost of living payment (150 funtów)

W tym roku osoby niepełnosprawne otrzymały zasiłek w wysokości 150 funtów na pokrycie kosztów utrzymania, a kanclerz ogłosił, że druga wypłata w wysokości 150 funtów, zostanie przyznana ponownie w przyszłym roku. Ponownie, kryteria otrzymania tych pieniędzy nie zostały ogłoszone, ale w przypadku pomocy w 2022 roku należało się kwalifikować do pobierania określonego zasiłku inwalidzkiego. Obejmowało to takie świadczenia jak: Attendance Allowance, Disability Living Allowance (DLA), Personal Independence Payment (PIP) lub War Pension Mobility Supplement.

Energy bill discount (201 funtów)

Ulga na rachunki za energię w wysokości 400 funtów, która została wprowadzona w październiku tego roku, obowiązywać będzie do marca 2023 roku. Wszystkie gospodarstwa domowe w Wielkiej Brytanii zobaczą, że ich rachunki za energię za styczeń, luty i marzec zostaną obniżone o 67 funtów, a dostawcy energii zastosują zniżkę do miesięcznego rachunku, jeśli płacisz za pomocą polecenia zapłaty.

Jeśli korzystasz z licznika kredytowego lub inteligentnego licznika przedpłat, rabat zostanie odliczony od rachunków lub zostanie automatycznie zaksięgowany na twoim koncie. Jeśli jednak posiadasz tradycyjny licznik przedpłatowy, otrzymasz zniżkę w postaci kuponu, który następnie będzie musiał zostać zrealizowany w lokalnym punkcie doładowań w ciągu trzech miesięcy od jego otrzymania.

Cold Weather Payments (25 funtów)

Płatności te są dokonywane, gdy prognozowana temperatura w twojej okolicy wynosi lub spada poniżej zera przez siedem kolejnych dni między listopadem a marcem. Środki te automatycznie otrzymają osoby ubiegających się o określone świadczenia, takie jak Universal Credit, Income Support lub Pension Credit. Z powodu zimowej pogody w grudniu w Anglii i Walii tysiące osób otrzymało już te środki. Jeśli w Wielkiej Brytanii nastąpi kolejne ochłodzenie w pierwszych miesiącach 2023 r., to ludzie mogą liczyć na daszą pomoc w tym względzie.

Warm Home Discount (150 funtów)

Pomoc z tego tytułu na zimę 2022/23 jest warta 150 GBP dla kwalifikujących się gospodarstw domowych. Funkcjonuje on rokrocznie, choć dokładne stawki na rok 2023/24 nie zostały jeszcze ogłoszone przez rząd. Do pomocy kwalifikują się niektórzy emeryci i renciści oraz osoby o niskich dochodach, otrzymujące określone świadczenia, a środki są odliczane od rachunku za energię.

Winter Fuel Payment (300 funtów)

O tę pomoc możesz się ubiegać, jeśli urodziłeś się przed 26 września 1956 roku. Winter Fuel Payment zwykle wynosi od 100 do 300 GBP – w zależności od wieku, tego z kim mieszkasz i czy pobierasz świadczenia. Potencjalnie mogą jednak sięgnąć nawet 600 funtów!

