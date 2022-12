Strajk pracowników straży granicznej. Na których lotniskach w UK protestują?

Pracownicy Border Force zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią strajkują w okresie świątecznym, co ma wpływ na funkcjonowanie lotnisk w Wielkiej Brytanii. Gdzie podróżni mogą spodziewać się utrudnień w związku z akcją protestacyjną?

Strajki pracowników straży granicznej zostały ogłoszone przez Związek Usług Publicznych i Handlowych (PCS) w sprawie trwającego sporu o płace, miejsca pracy i warunki pracy. Ta akcja może wpłynąć na świąteczne plany podróży wielu osób.





Strajk pracowników straży granicznej

Podróżni muszą liczyć się z długimi kolejkami na lotniskach, jak i odwołaniami lotów.

- Podobnie jak wielu pracowników, nasi członkowie zmagają się z kryzysem kosztów utrzymania. Są zdesperowani. Mówi się im, że nie ma dla nich pieniędzy, podczas gdy obserwują, jak ministrowie rozdają swoim kolegom kontrakty rządowe warte miliardy funtów – powiedział sekretarz generalny PCS Mark Serwotka.

Około 75 proc. personelu straży granicznej to członkowie związku zawodowego PCS, który głosował za strajkiem po tym, jak poinformował, że rząd odmówił zwiększenia oferty podwyżki płac o 2 proc.

Problemy na lotniskach

Pracownicy straży granicznej, którzy zwykle są pod ręką, aby przeprowadzić kontrolę paszportową i pomóc przybywającym podróżnym, strajkują na sześciu lotniskach: London Heathrow, London Gatwick, Manchester, Birmingham, Cardiff i Glasgow.

Strajk rozpoczął się 23 grudnia i potrwa do końca roku, za wyjątkiem 27 grudnia. Podróżni na wymienionych wyżej lotniskach muszą spodziewać się dłuższych kolejek do kontroli paszportowej. To z kolei oznacza, że pasażerowie muszą liczyć się z opóźnieniami przy wejściu do samolotu.

Dłuższe kolejki dla przyjeżdżających do UK

- Przylatujący na Wyspy pasażerowie powinni być również przygotowani na znacznie dłuższe kolejki imigracyjne w dniach strajku, ze względu na zmniejszony poziom personelu straży granicznej – powiedział rzecznik lotniska w Manchesterze.

Przewiduje się również odwołania zarówno przylotów, jak i odlotów, aby zminimalizować opóźnienia. Uważa się, że prawie dwa miliony pasażerów ma zarezerwowane loty na lotniska, na których trwa akcja strajkowa.

Minister ds. Imigracji, Robert Jenrick ostrzegł:

- Pasażerowie powinni być przygotowani na poważne zakłócenie ich planów.

Strajki mogą trwać miesiącami

Strajki pracowników straży granicznej na lotniskach w Wielkiej Brytanii mogą trwać miesiącami, chyba że rząd rozpocznie rozmowy w sprawie płac - powiedział szef związku PCS.

Marek Serwotka dodał, że związek ma „mandat” na strajki do maja. Powiedział, że związek zbiera pieniądze na fundusz strajkowy, co oznacza, że ​​członkowie mogą „podtrzymywać” strajki „przez miesiące i po Bożym Narodzeniu”.

- Nie tylko może to potrwać sześć miesięcy, myślę, że w styczniu zobaczycie ogromną eskalację tej akcji w służbie cywilnej i całej gospodarce, chyba że rząd siądzie do stołu negocjacyjnego – powiedział.

Premier Rishi Sunak stwierdził, że jest „smutny” z powodu zakłóceń spowodowanych strajkami, ale powiedział, że działał „sprawiedliwie i rozsądnie” w sprawie wynagrodzeń w sektorze publicznym.

Zakłócenia do tej pory

Do ochrony strajkujących powołano personel wojskowy i urzędników służby cywilnej. Rzecznik lotniska Heathrow powiedział w piątek po południu, że operacje przebiegają „płynnie”, a lotnisko działa normalnie.

Lotnisko Glasgow również do tej poro nie doświadczyło „żadnych problemów” wynikających z akcji strajkowej, powiedział rzecznik BBC. Nie było też doniesień o opóźnieniach na innych lotniskach.

Członkowie brytyjskich sił zbrojnych, którzy zapewniają ochronę strajkującym pracownikom służb publicznych w okresie świątecznym, otrzymają dodatkowe premie za każdy dzień pracy, ogłosił sekretarz obrony Ben Wallace.

Ministerstwo Obrony poinformowało, że każdy pracownik zastępczy otrzyma premię w wysokości 20 funtów za każdy dzień spędzony na szkoleniu lub pracy w okresie świątecznym.

Z kolei dobrą informacją dla podróżnych jest ta, że osobno planowany 72-godzinny strajk pracowników obsługi bagażu Menzies na Heathrow, który miał rozpocząć się 29 grudnia, został odwołany po tym, jak członkowie związku Unite głosowali za przyjęciem ulepszonej oferty płac.

Zajrzyj także na naszą główną stronę: PolishExpress.co.uk - będzie nam miło!

Artykuły polecane przez PolishExpress.co.uk:

Ryanair zgodził się wypłacić odszkodowanie klientom, których loty odwołano z powodu strajku pilotów w 2018 roku

Strajk na londyńskim lotnisku. Podróżni muszą liczyć się z utrudnieniami

Ryanair ogłasza rozkład lotów na lato 2023 i dodaje nowe trasy, w tym też do Polski

Newsy z UK na Twoją skrzynkę - subskrybuj! Zapisz mnie!