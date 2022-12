Ryanair zgodził się wypłacić odszkodowanie klientom, których loty odwołano z powodu strajku pilotów w 2018 roku

Spór prawny między irlandzką linią lotniczą a organami regulacyjnymi w sprawie lotów, które nie odbyły się z powodu strajku pilotów w 2018 roku, został zakończony, a Ryanair zgodził się stać na straży praw pasażerów i wypłacić im odszkodowanie.

Pasażerowie, którzy ucierpieli w wyniku opóźnień lub odwołanych lotów podczas akcji strajkowej pilotów Ryanaira cztery lata temu, mogą teraz ubiegać się o odszkodowanie od irlandzkich linii lotniczych i są do tego zachęcani przez brytyjski regulator podróży lotniczych, Civil Aviation Authority (CAA).

Ryanair zgodził się na wypłatę odszkodowań

Irlandzkie linie lotnicze wycofały się z bitwy w Sądzie Najwyższym kończąc tym samym spór o odszkodowanie dla pasażerów, których loty odwołano lub opóźniono w wyniku strajków w roku 2018.

Ryanair wcześniej zakwestionował decyzję Sądu Apelacyjnego, który orzekł, że akcja strajkowa nie była „nadzwyczajną okolicznością” i dlatego odszkodowanie należy się klientom. Tanie linie oświadczyły, że pod koniec ubiegłego miesiąca osiągnięto porozumienie między regulatorem i linią lotniczą.

Ugoda z 30 listopada zakończyła „spór prawny dotyczący praw pasażerów” – powiedział rzecznik i dodał:

- Porozumienie osiągnięte między Ryanairem i CAA jest zgodne z niedawnym orzeczeniem Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie strajków kierowanych przez związki, zapewniając jednolity poziom praw pasażerów w całej UE i Wielkiej Brytanii.

W strajku w 2018 roku wzięli udział piloci Ryanaira w Belgii, Holandii, Niemczech i Szwecji przyłączając się do akcji protestacyjnej irlandzkich pilotów. 24-godzinny strajk doprowadził do odwołania około 400 lotów, na czym ucierpiało ponad 74 000 pasażerów.

Rekompensaty za odwołany lot

Paul Smith, dyrektor ds. konsumentów w brytyjskim Civil Aviation Authority powiedział:

- Decyzja Ryanaira o umorzeniu apelacji do Sądu Najwyższego od wyroku Sądu Apelacyjnego oznacza, że poszkodowani pasażerowie będą mogli teraz wystąpić z roszczeniem o odszkodowanie od Ryanaira, jeśli ucierpieli z powodu strajku podjętego przez pilotów Ryanaira w 2018 roku i zachęcamy wszystkich pasażerów lotów, których to dotyczy, do ubiegania się o odszkodowanie, do którego są uprawnieni.

Tysiące pasażerów Ryanaira ucierpiało na strajkach

W roku 2018 tysiące klientów Ryanaira ucierpiało w wyniku strajku pilotów, który spowodował opóźnienia i odwołania lotów – powiedziała dyrektor ds. polityki i orzecznictwa w grupie konsumenckiej Which, Rocio Concha.

Pasażerowie ci stanęli w obliczu „przedłużającego się oczekiwania na odszkodowanie, które im się należy. Ryanair musi dopilnować, aby należne pieniądze dotarły do poszkodowanych pasażerów tak szybko, jak to możliwe. Żaden podróżny nie powinien czekać latami na odszkodowanie, które mu się prawnie należy, a ten epizod podkreśla obecne słabości CAA, ponieważ są one uzależnione od długotrwałych postępowań sądowych – powiedziała Concha.

Według niej potrzebne są zwiększone uprawnienia samego regulatora:

- Rząd musi pilnie opracować plany wzmocnienia uprawnień regulatora lotnictwa, aby mógł pociągnąć linie lotnicze do odpowiedzialności.

Nadzwyczajne okoliczności i odwołany lot

Linie lotnicze często usprawiedliwiają odwołanie lub opóźnienie lotów nadzwyczajnymi okolicznościami. Czym jednak jest nadzwyczajna okoliczność? Otóż jest to sytuacja, w której linia lotnicza musi w ostatniej chwili odwołać usługę z powodu spraw, na które nie ma wpływu.

Są to często ekstremalne warunki pogodowe lub stan zagrożenia zdrowia publicznego. Jeśli linia lotnicza jest odpowiedzialna, na przykład, gdy samolot ma problemy techniczne z powodu braku odpowiedniej konserwacji (lub rzeczywiście, jeśli pracownicy linii lotniczej strajkują), wtedy pasażerowie mogą złożyć roszczenie o odszkodowanie.

Ryanair nie zamierzając wcześniej wypłacić odszkodowań powoływał się na rozporządzenie nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady o treści:

„Obsługujący przewoźnik lotniczy nie jest zobowiązany do wypłaty odszkodowania zgodnie z art. 7, jeżeli może udowodnić, że odwołanie jest spowodowane zaistnieniem nadzwyczajnych okoliczności, których nie można było uniknąć, nawet gdyby zostały podjęte wszelkie rozsądne środki”.

