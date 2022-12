Ryanair ogłasza rozkład lotów na lato 2023 i dodaje nowe trasy, w tym też do Polski

Irlandzkie linie lotnicze ogłosiły w czwartek swój największy w historii rozkład lotów z Bristolu (a także z innych miast w Wielkiej Brytanii i Irlandii) na lato 2023 z 33 trasami, w tym do Bydgoszczy, Porto, Marsylii i Wenecji. Przy okazji wprowadziły wyprzedaż biletów.

Mamy wprawdzie zimę, jednak Ryanair uruchomił już nowy rozkład lotów na lato 2023. Mimo kryzysu i wzrostu cen biletów, irlandzkie linie nie narzekają na brak pasażerów. Michael O’Leary stwierdził, że ludzie mimo kryzysu będą latać irlandzkimi liniami, gdyż nadal Ryanair jest bezkonkurencyjny.

- Może ludzie stają się nieco bardziej wrażliwi na ceny, ale to powoduje, że latają z Ryanairem, a nie z BA lub Air France – dodał O’Leary.

Rozkład lotów na lato 2023 i nowe trasy w Ryanairze

Patrząc w przyszłość pozytywnie, irlandzkie linie lotnicze uruchamiają nowe trasy. Już wcześniej w tym roku Ryanair ogłosił zwiększenie liczby lotów z Birmingham, następnie z Edynburga, a teraz z Bristolu.

W ramach rozbudowy, która stanowi część inwestycji o wartości 500 mln USD w południowo-zachodnim regionie Wielkiej Brytanii, linia lotnicza umieści na lotnisku w Bristolu piąty samolot i zwiększy częstotliwość na dziewięciu istniejących trasach, w tym w Dublinie, Limoges, Mediolanie i Palmie.

Nowe miejsca pracy

Inwestycja zapewni również 150 miejsc pracy w lotnictwie i 1500 pośrednich miejsc pracy na lotnisku w Bristolu. Dyrektor generalny Ryanair, Eddie Wilson, powiedział, że linia lotnicza była „zachwycona” ogłoszeniem wzrostu liczby lotów.

Z kolei Dave Lees, dyrektor generalny lotniska w Bristolu, powiedział:

- Jesteśmy zachwyceni ogłoszeniem przez Ryanaira zwiększenia programu lotów w 2023 roku do największego w historii z lotniska w Bristolu. Jest to wyraźne okazanie zaufania powracającego w regionie do podróży lotniczych. Rozszerzenie siatki połączeń i dodanie dodatkowej przepustowości do istniejących tras zapewnia klientom z południowego-zachodu łatwy i niedrogi dostęp do podróży lotniczych do coraz większej liczby miejsc docelowych oraz elastyczność długości pobytu, bez konieczności podróżowania na inne lotniska w celu odbycia lotu.

Ekspansja na innych lotniskach

W 2023 roku Ryanair rozszerzy również swoją działalność z lotniska Liverpool John Lennon, dodając nowe trasy na Ibizę, do Madrytu i Shannon. Loty na Ibizę rozpoczną się 28 marca i będą odbywać się co tydzień, natomiast połączenie do Madrytu rozpocznie się następnego dnia z trzema odlotami w tygodniu.

Loty do Shannon rozpoczną się 26 marca i będą obsługiwane dwa razy w tygodniu, stając się czwartym kierunkiem Ryanaira obsługiwanym z Liverpoolu, obok Cork, Dublina i Knock, z maksymalnie 46 irlandzkimi wylotami tygodniowo w lecie 2023.

Rozszerzenie rozkładu lotów z Bournemouth

Ryanair zwiększy także o 30 proc. liczbę lotów z lotniska w Bournemouth do 120 tygodniowo. Zwiększy również częstotliwość kursów na czterech trasach: do Alicante, Faro, Girony i Palmy.

Eddie Wilson, dyrektor generalny Ryanair DAC, przyleciał na lotnisko, aby ogłosić ekspansję tanich linii. Był pełen uznania dla Bournemouth, opisując lotnisko jako opłacalne, wydajne, dobrze usytuowane, z udokumentowanymi osiągnięciami i dobrym rynkiem.

Reakcja Steve'a Gilla, dyrektora zarządzającego lotniska w Bournemouth, po ogłoszeniu przez Ryanair największego w historii rozkładu lotów z Bournemouth na przyszłe lato była, jak się można spodziewać, entuzjastyczna:

- To fantastyczny prezent świąteczny dla nas i dla regionu. (…) Dobre lotniska potrzebują dobrego regionu, a dobre regiony potrzebują dobrego lotniska. Aby tak się stało, lotnisko potrzebuje dobrych partnerów, a właśnie takim jest Ryanair. Widzimy wzajemne możliwości we współpracy z europejską linią lotniczą numer jeden i jesteśmy absolutnie zachwyceni, widząc znaczny rozwój tego lotniska i tego regionu – powiedział.

Wilson zasugerował także, że w przyszłości może być więcej dobrych wiadomości:

- Uważamy, że jest tu dużo większy potencjał. W tym obszarze jest duże zapotrzebowanie i miejmy nadzieję, że będzie to początek kolejnych ogłoszeń w przyszłości.

Wraz z rozbudową tras, Ryanair będzie odpowiadał za około 70 proc. lotów pasażerskich na lotnisku. Tani przewoźnik będzie latał do Carcassonne i Wenecji dwa razy w tygodniu i cztery razy w tygodniu do Edynburga.

Aby uczcić nowy rozkład lotów w Bournemouth, linia lotnicza rozpoczęła ograniczoną czasowo wyprzedaż miejsc. Ceny biletów zaczynają się od 29,99 £ na podróż od 1 kwietnia 2023 do końca października 2023. Bilety należy jednak rezerwować do północy 10 grudnia.

