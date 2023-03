Coraz więcej imigrantów przyjeżdża do Wielkiej Brytanii. Skąd pochodzą i co zmienił Brexit?

Celem Brexitu było zmniejszenie salda migracji, jednak tak się wcale nie stało. Okazuje się, że w Wielkiej Brytanii nadal mamy do czynienia ze wzrostem liczby imigrantów. Co zatem go napędza i skąd przyjezdni pochodzą?

Saldo migracji ma wzrosnąć w Wielkiej Brytanii do około 245 000 rocznie w ciągu najbliższych kilku lat, pomimo obietnicy Rishiego Sunaka, że ​​zmniejszy on liczbę nowo przybyłych. Prognozy Office for Budget Responsibility dotyczące imigracji wzrosły z 205 000 w prognozie listopadowej i wynoszą obecnie prawie dwukrotnie więcej niż przewidywano w marcu, kiedy to prognoza wynosiła 129 000.





Wzrost liczby imigrantów w UK

Wzrost liczby imigrantów przybywających na Wyspy nastąpił po pandemii, po tym, jak to w 2020 i 2021 roku ludzie w dużej mierze nie byli w stanie podróżować, gdyż kraje próbowały walczyć z rozprzestrzenianiem się wirusa. W tym samym czasie też liczba obywateli UE przybywających do Wielkiej Brytanii dramatycznie spadła w związku z Brexitem. Co zatem napędza wzrost liczby imigrantów w UK?

Według danych Office for National Statistics (ONS) saldo migracji za rok 2022 wyniosło 504 000. Dane ONS mówią, że saldo migracji do Wielkiej Brytanii wyniosło 273 000 w roku kończącym się w czerwcu 2018 roku, a liczba za 2019 rok wyniosła 226 000.

Przyczyna wzrostu liczby imigrantów

Migracja do Wielkiej Brytanii znacznie wzrosła w 2022 roku z powodu wielu czynników, głównie wojny na Ukrainie, nowego systemu wizowego dla mieszkańców Hongkongu i programu przesiedleń Afgańczyków. Odnosząc się do każdego z powyższych czynników ONS poinformowało: „Seria wydarzeń na świecie wpłynęła na wzorce migracji międzynarodowych w ciągu 12 miesięcy do czerwca 2022 roku”. Wszystkie te czynniki „wzięte razem okazały się bezprecedensowe”.

ONS dodało, że wzrost liczby zagranicznych studentów przyjeżdżających na studia do Wielkiej Brytanii zwiększył całkowitą liczbę w 2022 roku.

Jeśli weźmiemy pod uwagę lata poprzednie, to w 2014 roku saldo migracji wyniosło 260 000, w roku 2015 wyniosło 330 000. Z kolei 335 tys. w roku 2016 i 230 tys. w roku 2017. Należy podkreślić, że liczby te nie obejmują osób, które przybyły do ​​Wielkiej Brytanii nielegalnie.

Łączna liczba osób, które przyjechały do ​​Wielkiej Brytanii w 2022 roku i nie była objęta żadnym z trzech powyższych programów, wyniosła 318 000 – przy założeniu, że wszyscy mieszkańcy Hongkongu, którym przyznano wizę, skorzystali z oferty przyjazdu.

Skąd pochodzą imigranci, którzy przyczynili się do wzrostu salda migracji?

Wzrost liczby imigrantów w Wielkiej Brytanii w 2022 roku był spowodowany głównie imigracją obywateli spoza UE, którzy stanowili około 66 procent całkowitej imigracji. Z kolei imigracja obywateli UE pozostała zasadniczo stabilna w ubiegłym roku, stanowiąc 21 procent całkowitej imigracji.

Szacunki Home Office wskazują, że do roku kończącego się w czerwcu 2022 do Wielkiej Brytanii przybyło około 89 000 posiadaczy wiz w ramach programu przyjmowania uchodźców z Ukrainy.

Statystyki wskazują, że około 76 000 wiz wydano mieszkańcom Hongkongu w ramach programu British Nationals Overseas, „chociaż nie wszystkie osoby posiadające wizę pojadą do Wielkiej Brytanii”. ONS poinformowało, że współpracuje z Home Office w celu rozwiązania problemów dotyczących danych, aby uzyskać pełniejszy obraz liczby osób, które przybyły do Wielkiej Brytanii z Hongkongu.

Około 21 000 osób przybyło do Wielkiej Brytanii w ramach Afghan Resettlement Programme.

Dlaczego ludzie emigrują do UK?

ONS podało, że w roku kończącym się w czerwcu 2022 r. osoby przybywające do Wielkiej Brytanii na wizach studenckich stanowiły największy odsetek (39 procent) długoterminowej imigracji obywateli spoza UE – w porównaniu z 143 000 w poprzednim roku.

„Możliwe, że wraz ze zniesieniem ograniczeń w podróżowaniu w 2021 roku zobaczymy więcej studentów przybywających do Wielkiej Brytanii na studia po zdalnym studiowaniu na kursach podczas pandemii koronawirusa (Covid-19). Jest zbyt wcześnie, aby stwierdzić, czy ta tendencja się utrzyma” – poinformowało ONS.

Osoby przybywające na podstawie „innych” wiz stanowiły drugą co do wielkości część imigracji spoza UE (39 procent), szacowaną na 276 000 w czerwcu 2022 roku, co oznacza wzrost z 91 000 w roku kończącym się 2021 r. W tej grupie znajdują się osoby, które przyjechały do ​​Wielkiej Brytanii na podstawie wiz sklasyfikowanych jako rodzinne, ochronne, związane z EU Settlement Scheme, wizytami, inne oraz te, które nie mieściły się w żadnych wyznaczonych klasyfikacjach.

Co z imigracją z Unii Europejskiej?

W styczniu 2021 roku Wielka Brytania wprowadziła nowy system imigracyjny, który zakończył swobodny przepływ osób między Wielką Brytanią a UE i szerszym Europejskim Obszarem Gospodarczym. Nowe zasady weszły w życie w tym samym czasie, co umowa o handlu i współpracy między Wielką Brytanią a UE, a nowy system ma zastosowanie do wszystkich osób przeprowadzających się do Wielkiej Brytanii w celach związanych z pracą, nauką lub rodziną, z wyjątkiem obywateli Irlandii.

Imigranci z reszty świata również muszą zmierzyć się z nowymi zasadami po Brexicie, ale są one znacznie bardziej liberalne niż te, które mają zastosowanie do pracowników i studentów z UE. Migracja z krajów UE znacznie spadła po referendum w sprawie Brexitu po osiągnięciu najwyższego poziomu (280 000) w 2016 roku. Wielka Brytania doświadcza obecnie niedoboru zarówno wykwalifikowanych, jak i niewykwalifikowanych pracowników.

Eksperci twierdzą, że brak obywateli UE przybywających do Wielkiej Brytanii miał ogromny wpływ na brytyjską gospodarkę, szczególnie w sektorze budowlanym i hotelarskim. Sektor budowlany cierpi z powodu dotkliwego braku pracowników od czasu Brexitu, który spowodował powrót wielu europejskich pracowników do UE.

