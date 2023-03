Rząd walczy o powrót Brytyjczyków do pracy. Opieka nad dziećmi i pomoc osobom niepełnosprawnym to główne założenia Budżetu 2023

Dziś wczesnym popołudniem kanclerz skarbu Jeremy Hunt przedstawił parlamentarzystom propozycję budżetu na rok 2023-2024. Wśród jego kluczowych punktów znalazły się bezpłatna opieka nad dziećmi i rewolucyjny program pomocy osobom niepełnosprawnym na rynku pracy. Czy to wystarczy, by zachęcić Brytyjczyków do powrotu na rynek pracy?

Bezpłatna opieka nad dziećmi od 9. miesiąca życia

Wsparcie rodziców w pokryciu gwałtownie rosnących kosztów opieki nad dziećmi było jednym z najbardziej oczekiwanych punktów zaprezentowanego dziś przez Jeremy'ego Hunta budżetu na nadchodzący rok. Kanclerz zapowiedział zagwarantowanie wszystkim rodzinom bezpłatnej opieki nad dziećmi w wieku od 9. miesiąca życia w wymiarze 30 godzin, co ma zmniejszyć koszty opieki nad zupełnie małymi dziećmi o prawie 60 proc. Poza tym kanclerz wyraził nadzieję, że do 2026 roku uda się wprowadzić rozwiązania pozwalające wszystkim szkołom na zapewnienie całodobowej opieki nad dziećmi w godzinach 8-18, samodzielnie lub we współpracy z innymi szkołami. Wreszcie znaczące zmiany zostały przygotowane w zakresie pomocy prywatnym opiekunom do dzieci – osoby rozpoczynające karierę w tym zawodzie mają otrzymać £600 zachęty na start i aż £1200, jeśli dołączają oni do zawodu za pośrednictwem agencji.





Jednocześnie aby pomóc rodzicom korzystającym z zasiłku Universal Credit w powrocie do pracy lub w zwiększeniu wymiaru zatrudnienia, rząd zwiększy kwotę wsparcia w ramach UC przeznaczoną na porycie kosztów opieki nad dziećmi o prawie 50 proc. i zapłaci to z góry, a nie z dołu. Rodziny będą mogły ubiegać się o wsparcie rzędu £951 na jedno dziecko i £1630 na dwoje dzieci.

Rząd zwiększy też fundusze dla żłobków - o £204 mln od września tego roku i o £288 mln od kolejnego roku. Będzie to zatem wzrost rzędu 30 proc., czyli taki, jakiego domagał się od Whitehall sektor.

Rewolucyjny program pomocy osobom niepełnosprawnym na rynku pracy?

Jeremy Hunt ogłosił nowe, rewolucyjne wsparcie w znalezieniu pracy dla osób niepełnosprawnych. Nowy program ma być największą zmianą w systemie opieki społecznej od dekady. Kanclerz skarbu zapowiedział w związku z tym publikację Białej Księgi dotyczącej reformy rent inwalidzkich, której głównym założeniem jest zniesienie oceny zdolności do pracy. Już wkrótce osoby niepełnosprawne będą mogły szukać pracy bez obawy o utratę należnych im zasiłków, a w znalezieniu pracy pomoże im program „Universal Support”. Każda osoba niepełnosprawna będzie mogła liczyć na dofinansowanie w wysokości do £4000, a program może pomóc nawet 50 000 osób rocznie.

Dodatkowo kanclerz skarbu ogłosił przeznaczenie £400 mln na wsparcie zdrowia psychicznego mieszkańców i chorób układu mięśniowo-szkieletowego. Celem programu jest zachowanie higieny pracy i pomoc ludziom w powrocie do pracy.

Rząd Rishiego Sunaka chce wreszcie, by do pracy wróciła część osób starszych,które wycofały się z rynku pracy w wyniku pandemii Covid-19. - Starsi ludzie są najbardziej wykwalifikowanymi i doświadczonymi pracownikami – zaznaczył Hunt.

Co jeszcze zapowiedział Jeremy Hunt w ramach Budżetu na nowy rok?

Prezentując Budżet na rok 2023/2024, Jeremy Hunt m.in. nawiązał do prognoz The Office for Budget Responsibility w zakresie spadku inflacji i zapowiedział utrzymanie pomocy w walce z kryzysem kosztów utrzymania.

Poniżej znajdziecie kilka najważniejszych punktów dotyczących sytuacji gospodarczej i pomocy rodzinom:

Rząd chroni brytyjskie rodziny – w tym i następnym roku przeznaczy na ochronę rodzin łącznie £94 mld, czyniąc tym samym pakiet wsparcia w walce z kryzysem kosztów utrzymania jednym z największych w Europie. Każde gospodarstwo domowe dostanie z tego pakietu średnio £3300;

The Office for Budget Responsibility (OBR) spodziewa się spadku inflacji z 10,7 proc. do 2,9 proc. do końca 2023 roku. Premier Rishi Sunak chce obniżenia inflacji o połowę, ale rząd w pełni popiera niezależność Banku Anglii w zakresie polityki pieniężnej;

Gwarancja cen energii zostanie przedłużona, natomiast osoby, które korzystają z energii elektrycznej przy użyciu liczników przedpłatowych (ok. 4 mln gospodarstw domowych) otrzymają pomoc, by nie musiały płacić więcej, niż inni użytkownicy.

Czy z nowego budżetu mogą się cieszyć przedsiębiorcy?

Kanclerz skarbu zapowiedział podwyżki podatków dla osób prawnych, ale uspokoił, że wyższe podatki będzie płacić jedynie 10 proc. firm. Poza tym rząd zapewni znaczne ulgi podatkowe dla przedsiębiorstw inwestujących w badania i rozwój.

Oto kilka najważniejszych punktów Budżetu 2023 dotyczących biznesu:

Od nowego roku budżetowego wzrośnie podatek od dochodów osób prawnych (Corporation tax) – z 19% do 25%. Ale nowy, wyższy podatek, zapłaci tylko 10 proc. firm. Rząd wprowadzi też tzw. nową ulgę inwestycyjną, co oznacza, że każdy funt zainwestowany w sprzęt IT, fabrykę lub maszyny będzie można od razu odliczyć od zysków;

Rząd wprowadzi nową ulgę podatkową dla małych i średnich przedsiębiorstw, które 40 proc. swoich wydatków przeznaczają na badania i rozwój. Za każde £100 wydane na badania i rozwój kwalifikujące się firmy będą mogły ubiegać się o zwrot £27.

Rząd przeznaczy £20 mld na rozwój technologii wychwytywania i składowania dwutlenku węgla;

Rząd ogłasza program „Great British Nuclear”, który pociągnie za sobą zwiększenie inwestycji w energię atomową.

Kanclerz Jeremy Hunt powiedział też parlamentarzystom, że brytyjska gospodarka „dowodzi wątpiącym, że się mylą”, gdy twierdzą, że stacza się ona po równi pochyłej Hunt przypomniał, że Międzynarodowy Fnudusz Walutowy uważa, że Wielka Brytania znajduje się na dobrej drodze i że kraj nie wejdzie w tym roku w tzw. techniczną recesję. Techniczną, czyli taką, która oznacza ujemny wzrost przez dwa kwartały z rzędu.

