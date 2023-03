Rodzice pobierający Universal Credit mają otrzymać większą pomoc na dziecko

Biedniejsi pracujący rodzice mają otrzymać większą pomoc dotyczącą pokrycia kosztów opieki nad dziećmi w ramach nowego budżetu, po tym, jak pojawiły się zastrzeżenia, że wsparcie dla nich zostało poważnie ograniczone, a ubieganie się o nie jest zbyt skomplikowane.

Rodzice kwalifikujący się do pomocy w ramach Universal Credit otrzymają teraz z góry fundusze na opiekę nad dziećmi, podczas gdy kwota, o którą mogą się ubiegać, ma wzrosnąć o setki funtów. W nowym budżecie, który ma zostać ogłoszony przez kanclerza skarbu, znajdzie się jednak również więcej obowiązków takich rodziców w zakresie poszukiwania pracy oraz nastąpi ogólne zaostrzenie sankcji wobec osób korzystających ze świadczeń.





Większa pomoc dla rodziców pobierających Universal Credit

Dodatkowa pomoc na pokrycie kosztów opieki nad dziećmi pojawia się po apelach ze strony władz lokalnych. Councile w całej Anglii dołączyły do ​​żądania większego wsparcia dla rodzin.

W ramach obecnego Universal Credit osoby pracujące mogą ubiegać się o zwrot 85 proc. kosztów opieki nad dziećmi do maksymalnie 646 funtów miesięcznie na jedno dziecko lub 1108 funtów na dwoje dzieci lub więcej. Jednak pułap pozostaje taki sam od 2005 roku, mimo że koszty opieki nad dziećmi wzrosły od tego czasu ponad dwukrotnie w niektórych miastach, a szczególnie w Londynie.

Oznacza to, że w 99 proc. rejonów średnia cena pełnoetatowego miejsca w żłobku dla dziecka do drugiego roku życia jest wyższa niż maksymalne koszty, ze względu na które otrzymuje się pomoc w ramach Universal Credit i systemu świadczeń.

Zwrot kosztów opieki nad dziećmi

Wyprzedzając ogłoszenie nowego budżetu przez Jeremy’ego Hunta, Stowarzyszenie Samorządów Lokalnych (Local Government Association - LGA) poparło znaczny wzrost pułapu zgodnie z inflacją. Domaga się również szeroko zakrojonej kampanii reklamowej po tym, jak najnowsze dane wykazały, że 713 500 uprawnionych rodziców z łącznej liczby 823 600 nie ubiega się nawet o zwrot kosztów opieki nad dziećmi.

Najdroższy system opieki nad dziećmi

Louise Gittins, przewodnicząca Local Government Association powiedziała:

- Wielka Brytania ma jeden z najdroższych systemów opieki nad dziećmi na świecie, który ma wpływ na wiele rodzin o niskich dochodach w czasie, gdy koszty utrzymania gwałtownie wzrosły. Limit wsparcia na opiekę nad dziećmi dla pracujących rodziców otrzymujących świadczenia nie zmienił się od prawie 20 lat, a koszty opieki nad dziećmi wzrosły w tym czasie ponad dwukrotnie. Uważamy, że sprawiedliwe i słuszne byłoby zwiększenie pułapu zgodnie z inflacją w budżecie.

- Niepokojące jest również to, że setki tysięcy uprawnionych rodziców nie ubiega się o żadne wsparcie na opiekę nad dzieckiem. Może to być ich wybór lub może to wynikać z trudności, jakie mają z dostępem do systemu. Należy to pilnie zbadać, aby ocenić, czy więcej rodziców może otrzymać pomoc, której desperacko potrzebują – dodała Gittins.

Koszty opieki nad dziećmi uniemożliwiają rodzicom powrót do pracy

Wielkość pakietu opieki nad dziećmi w budżecie pozostaje niejasna. Podczas gdy eksperci przyznają, że koszty opieki nad dziećmi stały się dużym problemem, który uniemożliwia ludziom powrót do pracy, niektóre z droższych opcji pomocy rodzicom zostały już odrzucone.

Podobno pomysł przedłużenia 30 godzin bezpłatnej opieki nad dziećmi w wieku jednego i dwóch lat w Anglii został odrzucony właśnie ze względu na wysokie jego koszty, po tym, jak przedstawiono go kanclerzowi jako jedną z opcji. Plan ten miałby kosztować około 6 miliardów funtów.

W ramach obecnego systemu w Anglii niektóre uboższe gospodarstwa domowe kwalifikują się do 15 godzin bezpłatnej opieki nad dwulatkami. Wszystkie gospodarstwa domowe otrzymują 15 godzin opieki nad trzy- i czterolatkami, a niektóre rodziny z pracującymi rodzicami kwalifikują się do 30 bezpłatnych godzin.

Kanclerz, Jeremy Hunt powiedział:

- Ci, którzy mogą pracować, powinni pracować, ponieważ niezależność jest zawsze lepsza niż zależność… Dla wielu osób istnieją bariery uniemożliwiające im podjęcie pracy – brak umiejętności, niepełnosprawność lub stan zdrowia lub nieobecność na rynku pracy przez dłuższy czas. Chcę, aby ten budżet, któremu przyświeca idea powrotu-do-pracy przełamał te bariery i pomógł ludziom znaleźć pracę, która jest dla nich odpowiednia.

