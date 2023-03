Wiosną zastrajkują pracownicy biur paszportowych w UK. Nawet milion ludzi może mieć problem z wyjechaniem na wakacje

Wiosną, przez pięć tygodni, strajkować będą pracownicy biur paszportowych w Anglii, Walii i Szkocji. To oznacza, że zagrożonych będzie nawet milion wniosków o wydanie paszportu.

Strajki w biurach paszportowych w UK

Pracownicy biur paszportowych w Anglii, Walii i Szkocji mają dość oferowanych im płac i warunków pracy. W związku z tym ponad 1000 pracowników HM Passport Office zrzeszonych w związku zawodowym Public and Commercial Services (PCS) odejdzie ze swoich miejsc pracy w siedmiu biurach w Anglii, Walii i Szkocji w okresie od 3 kwietnia do 5 maja. Pracownicy biura paszportowego w Belfaście nie zdecydowali jeszcze, czy przystąpią do akcji strajkowej, ale mogą to zrobić w późniejszym czasie.





Związek zawodowy PCS zrzeszający pracowników biur paszportowych na terenie Zjednoczonego Królestwa ostrzega, że strajki będą miały „znaczący wpływ” na wydawanie Brytyjczykom paszportów w okresie poprzedzającym letnie wakacje. Niestety, podróże wielu z nich mogą właśnie stanąć pod znakiem zapytania.

Home Office jest rozczarowany postawą pracowników biur paszportowych

Planowane przez pracowników biur paszportowych w UK strajki nie są specjalnym zaskoczeniem, w końcu nie od dziś wiadomo, że nie godzą się oni na obecne wynagrodzenia i warunki pracy. Home Office wyraził jednak rozczarowanie postawą związku PCS, ponieważ ten „zaangażował się w konstruktywne rozmowy [z rządem] w celu znalezienia rozwiązania”. - Pracujemy nad zmniejszeniem [negatywnych] skutków akcji strajkowej i jednocześnie zapewniamy, że możemy nadal świadczyć kluczowe usługi dla społeczeństwa, wdrażając kompleksowe plany awaryjne – zaznaczył rzecznik Home Office.

Wakacje Brytyjczyków są zagrożone?

Już w zeszłym roku, na skutek gwałtownego wzrostu liczby wniosków o wydanie paszportu, byliśmy świadkami długich opóźnień w dostarczaniu Brytyjczykom dokumentów, a w konsekwencji także, wielu zrujnowanych urlopów. Następnie proces wydawania paszportów powrócił do normy, ale teraz zdaje się, że szykuje nam się powtórka „koszmaru” sprzed roku. W kwietniu – który jest jednym z najintensywniejszych miesięcy pod względem składania wniosków o wydanie paszportu, HM Passport Office może otrzymywać nawet 250 000 wniosków tygodniowo, czyli około 1 miliona w ciągu miesiąca. W czasie strajków może się zdarzyć, że anulowana zostanie tzw. opcja Fast Track.

Jak długo musimy czekać na wydanie paszportu w UK

HM Passport Office nieustannie przypomina Brytyjczykom, by na cały proces starania się o paszport zostawili sobie bezpiecznych 10 tygodni. Nawet w przypadku, gdy jest to jedynie nieskomplikowany proces odnowienia dokumentu. Z danych the National Audit Office wynika, że w okolicach jesieni ubiegłego roku średni czas rozpatrywania wniosków paszportów wynosił 12 dni w przypadku prostych wniosków i 29 dni w przypadku bardziej skomplikowanych spraw. Ale trzeba mieć na uwadze, że liczba osób składających wnioski o wydanie paszportu właśnie rośnie, a eksperci nie mają wątpliwości, że tegoroczne lato będzie najbardziej ruchliwym okresem wakacyjnym od 2019 roku.

Co zatem w obliczu strajków pracowników biur paszportowych mogą zrobić Wyspiarze? Cóż, przede wszystkim muszą oni zachować spokój, bo w tej sytuacji niewiele mogą zrobić. Osoby, które wiedzą, że na te wakacje będą jeszcze dysponowały ważny dokumentem, mogą zaczekać z wnioskiem na późniejszy okres, ponieważ jeśli ze strachu wystąpią o wydanie paszportu już teraz, to mogą przyczynić się do powstania zatorów i stać się elementem samospełniającej się przepowiedni.

Zasady podróżowania do krajów strefy Schengen

Aby wjechać do krajów strefy Schengen – państw należących do Unii Europejskiej, a także do Islandii, Norwegii i Szwajcarii, obywatele Zjednoczonego Królestwa muszą posiadać:

paszport, który został wydany nie dalej niż 10 lat przed datą przyjazdu do kraju UE;

paszport, którego data ważności upływa co najmniej trzy miesiące po planowanej dacie wyjazdu z obszaru Unii Europejskiej.

Dla przykładu, posiadacz brytyjskiego paszportu planujący spędzić Wielkanoc w Hiszpanii, którego paszport został wydany 1 maja 2013 r. i którego termin ważności upływa 1 lutego 2024 r., nie będzie miał problemu z wjazdem i wyjazdem z tego kraju.

Zajrzyj także na naszą główną stronę: PolishExpress.co.uk - będzie nam miło!

Artykuły polecane przez PolishExpress.co.uk:

Council może być winny ludziom nawet £10 000. Błąd w pobieranych od mieszkańców płatnościach wykryto po 20 latach

Praca marzeń dla Netflixa - zarabiaj 200 funtów miesięcznie oglądając filmy i seriale

Rząd walczy o powrót Brytyjczyków do pracy. Opieka nad dziećmi i pomoc osobom niepełnosprawnym to główne założenia Budżetu 2023

Rodzice pobierający Universal Credit mają otrzymać większą pomoc na dziecko

Newsy z UK na Twoją skrzynkę - subskrybuj! Zapisz mnie!